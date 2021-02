'Preprečili tragedijo': iz predelanega tovornjaka rešili 13 ljudi, ki so se že dušili

Nekaj po 16. uri je na mejni prehod Obrežje pripeljal voznik tovornega vozila – hladilnika z bosanskimi registrskimi oznakami. Policisti so skupaj z uslužbenci Finančne uprave RS opravljali kontrolo na vstopu v Slovenijo. Ugotovili so, da je tovorno vozilo predelano – v njem je bil pregrajen prostor, v katerem se je nahajalo več oseb, ki so klicale na pomoč. "Policisti in uslužbenci Fursa so nemudoma začeli razbijati privito pregrado in iz življenjsko ogrožajočih razmer uspeli rešiti 13 ljudi, med njimi dva otroka, stara 11 in 6 let,"so zapisali na spletni strani.

Osebam je v majhnem zaprtem prostoru primanjkovalo kisika, dušili so se, nekateri so že začeli izgubljati zavest. Poleg tega so bili dehidrirani in zelo prestrašeni. Policisti in uslužbenci Fursa so jih izvlekli iz tovornega vozila, jim nudili prvo pomoč ter poklicali reševalce, ki so mlajšega fanta in dekle zaradi slabega zdravstvenega stanja odpeljali v bolnišnico. Ostale so oskrbeli na kraju.