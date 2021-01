Obsežen požar industrijskih prostorov v Trebnjem, evakuirali del prebivalcev

Ob 3.12 je v naselju Bič (občina Trebnje) zagorelo v objektu podjetja Treves, na spletu poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Požar je zajel celoten objekt velikosti okoli 75 krat 40 metrov. Del proizvodnje in pisarniških prostorov je pogorelo. Ne tem delu se je tudi porušila streha.

Ogrožen je bil tudi plinohram, ki so ga gasilci uspešno zavarovali. Zaradi požara in dima so evakuirali bližnje prebivalce. Aktivirana je bila celotna Gasilska zveza Trebnje in Občinski štab CZ. Intervencija je še v teku.

Več sledi ...