Zagorelo na avtoodpadu: v boj z obsežnim požarom več kot 100 ljubljanskih gasilcev

Okoliške prebivalce so pozvali, naj se ne izpostavljajo dimu, naj se umaknejo in zaprejo okna.

"Gasimo zelo obsežen požar skladišča odpadnega materiala. Na delu je več enot, ki se bori z intenzivnim ognjem. Ocena obsega goreče površine je približno 8.000 m2," so na Facebookovem profilu zapisali gasilci Gasilske brigade Ljubljana.

Ob 2.40 so sporočili, da je požar pod nadzorom in večinima pogašen. Gasili so samo še posamična žarišča.

Malo po 4. uri pa so sporočili, da je na lokacijo prišel bager Komunalnega podjetja Ljubljana in pričel z razkopavanjem požarišča. "Še vedno se prekopava tleč material, gasijo se posamična požarišča,"so zapisali.

Iz fotografij, ki so jih objavili gasilci, je razvidno, da je zagorelo na avtoodpadu, gorele so pnevmatike in drugi vnetljivi odpadni materiali.