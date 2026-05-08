Obsežen požar pri Dravogradu: ogenj pod nadzorom, pomagalo letalo

Ob 13.13 je med naseljema Selovec in Šentjanž pri Dravogradu (občina Dravograd) zagorela gozdnata površina v velikosti okoli 2,5 hektara, je na spletu poročala Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Kot je za 24ur.com povedal vodja intervencije Darko Kavnik, so območje preleteli z dronom in kaže, da je ogenj na srečo zajel nekoliko manjšo površino, kot je sprva kazalo. "Zagorel je okoli hektar iglastega gozda," je pojasnil.

Kljub temu pa je bil požar vseeno precej obsežen – z ogenjem se je borilo 67 gasilcev s 16 vozili iz sedmih prostovoljnih gasilcih društev (PGD Črneče, Dravograd, Libeliče, Šentjanž, Trbonje, Pameče – Troblje in Slovenj Gradec), ob pomoči gasilcev iz Koroškega gasilskega zavoda (KGZ) Ravne na Koroškem.