Črna kronika

Obsežen požar pri Dravogradu: ogenj pod nadzorom, pomagalo letalo

Dravograd, 08. 05. 2026 16.37 pred 34 minutami 1 min branja 15

Avtor:
Ti.Š.
Požar pri Dravogradu

Med naseljema Selovec in Šentjanž pri Dravogradu je zagorel dober hektar gozda. Z ogenjem so se borili gasilci kar sedmih prostovoljnih gasilskih društev ter gasilci Koroškega gasilskega zavoda. Gašenje že tako precej obsežnega požara je še dodatno oteževal veter. Kot je za 24ur.com povedal vodja intervencije, je požar zdaj že pod nadzorom, na delu pa je še vedno letalo Državne enote za gašenja z zraka URSZR.

Ob 13.13 je med naseljema Selovec in Šentjanž pri Dravogradu (občina Dravograd) zagorela gozdnata površina v velikosti okoli 2,5 hektara, je na spletu poročala Uprava RS za zaščito in reševanje (URSZR).

Kot je za 24ur.com povedal vodja intervencije Darko Kavnik, so območje preleteli z dronom in kaže, da je ogenj na srečo zajel nekoliko manjšo površino, kot je sprva kazalo. "Zagorel je okoli hektar iglastega gozda," je pojasnil.

Kljub temu pa je bil požar vseeno precej obsežen – z ogenjem se je borilo 67 gasilcev s 16 vozili iz sedmih prostovoljnih gasilcih društev (PGD Črneče, Dravograd, Libeliče, Šentjanž, Trbonje, Pameče – Troblje in Slovenj Gradec), ob pomoči gasilcev iz Koroškega gasilskega zavoda (KGZ) Ravne na Koroškem.

Gašenje je še dodatno oteževal veter. "Požar je pod nadzorom, zdaj smo začeli s prekopavanjem robov," je še dejal Kavnik. Še vedno pa pri gašenju iz zraka pomaga air tractor Državne enote za gašenja z zraka URSZR.

Koroške novice na spletu so sicer poročajo, da je obsežnemu požaru botrovala tudi huda suša.

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
a res1
08. 05. 2026 17.37
1 hektar in spodaj pa piše 2,5 hektarja je pa razlika.
Odgovori
+1
1 0
Masturbator
08. 05. 2026 17.25
A je Dravograd v Sloveniji?? Meni deluje kot kaksna Bosna,itd
Odgovori
-8
1 9
UnknownIdentity
08. 05. 2026 17.26
Nazalost je v Sloveniji tako kot nas preostali del koroske ki bi mogu bit pod Avstrijo. Ena velika napaka je bila takrat.
Odgovori
-3
2 5
the kop
08. 05. 2026 17.56
Bosna se ne more primerjati z Dravogradom- je bosna sto let za časom!
Odgovori
0 0
Vera in Bog
08. 05. 2026 17.18
Golob je zadel v nulo s temi letali
Odgovori
+3
5 2
Veščec
08. 05. 2026 17.18
zakaj,je pa zagorelo?čik,mogoče piroman?,pa to
Odgovori
+2
2 0
flojdi
08. 05. 2026 17.17
.bohpumahi..drva gorijo.to je tanarbol strupeno.
Odgovori
-1
0 1
BBcc
08. 05. 2026 17.00
Hvala vladi, ki je bila sposobna vso to opremo nabaviti.👍
Odgovori
+5
10 5
WHITE BOY
08. 05. 2026 17.09
hahahah ja sam golob tole bere hahaha
Odgovori
-7
2 9
BBcc
08. 05. 2026 17.19
Haha. Da le tak neumnež kot ti nebi.👍
Odgovori
+6
8 2
Teleport
08. 05. 2026 17.27
Saj to je edina dobra stvar goloba.
Odgovori
-4
1 5
BBcc
08. 05. 2026 17.30
Tele@ božičnica pa je slaba ali kako.😂
Odgovori
+2
3 1
Bombardirc1
08. 05. 2026 16.59
Hvala normalni Golobovi vladi za nabavo teh gasilnih letal. Pod desno vlado boste lahko samo molili za dež...
Odgovori
+5
13 8
Vesela Jasna
08. 05. 2026 17.10
Nova vlada bo s temi letali polivala protestnike s solzivcem.
Odgovori
+2
8 6
the kop
08. 05. 2026 18.03
Upajmo da vas bo res, boste lepo tiho in pohlevni. 4 leta lopovščine je bilo dovolj.
Odgovori
0 0
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Tako so bili videti člani skupine Joker out v otroštvu - bi jih prepoznali?
Borili sta se za istega moškega, danes pa ...
Serena Williams obrnila hrbet dolgoletni prijateljici
Največja napaka, ki vas drago stane
Nihče ni verjel vanjo, dekle pa je vsem vzelo sapo
Šestkrat je premagal raka, nato pa v 27-kilogramskem oklepu pretekel londonski maraton
Zakaj morda zavržete najboljši del sadja
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Češnje so šele prišle, cene pa že razburjajo: kaj se dogaja na tržnicah?
Ekspedicija, ki so jo drago plačali, se je sprevrgla v nočno moro
Psihologi o mejah: Ali je dopisovanje z drugimi varanje?
Turška odbojkarica navdušuje z igro in Instagramom
Cesta ne odpušča napak: policisti pred motoristično sezono svarijo pred nevarnostmi
Kako popraviti pipo, iz katere kaplja?
Vaša hišna številka razkriva vašo usodo – preverite pomen
Majhna spalnica? S temi triki bo videti dvakrat večja
Konec pustih piščančjih prsi: s tem receptom bodo vedno sočne in polne okusa
Zaradi očetove bolezni je začel delati kombučo, danes jo pije cela Slovenija
100 let star recept za čokoladni kolač: trik, ki poskrbi za sočnost in rahlost
