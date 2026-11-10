Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Požar v Logatcu: gašenje žarišč zaradi gorljivih snovi oteženo

Logatec, 10. 11. 2026 06.06 pred 49 minutami 1 min branja 0

Avtor:
M.V.
Požar v Logatcu

Ponoči je zagorelo v enem izmed podjetij v industrijski coni v Logatcu. Na teren so se napotili interventne službe, ki so izvajale nujne ukrepe, gasilci pa so požar omejili. Poteka gašenje posameznih žarišč, ki pa je zaradi velike količine gorljivih snovi in pomanjkanja vode oteženo.

Trenutno čakajo, da se zdani, da bodi lahko začeli razkopavanje požarišča. Požar je sicer izbruhnil v podjetju za zbiranje odpadne elektronike in barvnih kovin Blok. Njegova osnovna dejavnost je reciklaža odpadne električne in elektronske opreme, plastike in kovin. Ogenj je zajel skoraj celoten objekt v velikosti 8000 kvadratnih metrov, so danes sporočili z občine.

Ponoči je požar gasilo okoli 130 gasilcev iz 25 gasilskih društev, v operaciji so sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, Rdečega križa in Ekološkega laboratorija z mobilno enoto - ELME. Komunikacija z NIJZ poteka prek telefona v štabu intervencije pa je tudi župan Občine Logatec Berto Menard.

Trenutno glasijo posamezna večja goriška, ogenj pa se ni razširil na druge objekte, je za STA povedal vodja intervencije Urban Korenč.

Požar v Logatcu
Požar v Logatcu
FOTO: 24UR

Po prvih podatkih zdravje ljudi zaradi požara ni neposredno ogroženo, kljub temu pa prebivalcem svetujejo, da preventivno zaprejo okna in se ne zadržujejo v neposredni bližini požara, so sporočili iz PU Ljubljana.

Na kraju so interventne službe, ki izvajajo nujne ukrepe, zaradi česar je na širšem območju požara oviran promet. Policisti so zavarovali širše območje požara, zato vse pozivajo, da upoštevajo njihova navodila in se območju intervencije ne približujejo.

Uveden je tudi ukrep prekuhavanja vode v nekaterih delih Logatca.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
logatec požar industrijska cona

Več vlomov v poslovne objekte: Policija prijela dva moška

24ur.com Izredne razmere v Mostarju, plameni še vedno goltajo deponijo
24ur.com Hrvaška nad požare s pomanjkanjem gasilcev in dotrajano opremo
24ur.com Požar na Sremiču uničil gospodarski objekt in kmetijsko mehanizacijo
24ur.com Kako ravnati ob požaru?
24ur.com Požar pri Tržiču pod nadzorom, gasilci ostajajo na terenu
24ur.com Ognjeni zublji zajeli gospodarsko poslopje, škode je za več sto tisoč evrov
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kar 67 odstotkov parov je po rojstvu otroka nezadovoljnih: Zakaj?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Kozarec vina v nosečnosti: Je res lahko škodljiv tudi majhen požirek?
Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci
Martinove jedi, ki jih bodo z veseljem jedli tudi otroci
Močno moško ime z dolgo zgodovino
Močno moško ime z dolgo zgodovino
zadovoljna
Portal
Kate Middleton znova v pomembni vlogi: ob kraljici Camili pritegnila vse poglede
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Dnevni horoskop: Tehtnice čaka nov začetek, levi hrepenijo po bližini
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Imate močnejša meča? To so škornji, v katerih boste videti najbolje
Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi
Psihopati blestijo na prvih zmenkih, a strokovnjaki svarijo pred njimi
vizita
Portal
Križanke, knjige ali računalnik? Znanstveniki ugotovili, katere dejavnosti so povezane z manjšim tveganjem za demenco
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Kašelj, vročina in bolečine v prsih: znaki, da ne gre več za navaden prehlad, ampak za pljučnico
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Odvečni kilogrami v 20. in 30. letih povečujejo tveganje za raka
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
Preprost vitamin, ki prinaša novo upanje v boju proti levkemiji
cekin
Portal
Službe, ki jih mladi zapuščajo najhitreje: plača ni več glavni razlog
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Nemčija po 108 letih razmišlja o koncu osemurnega delovnika: bi lahko delali tudi po 12 ur na dan?
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Za kulisami njunega imperija prihaja do novih sprememb
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
Izplačilo pokojnine na domu: pomembna novost za prejemnike gotovine
moskisvet
Portal
Planiral popoln večer, sledilo razočaranje
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Bruce Willis vse bolj nemočen: Njegov svet se počasi podira
Moški naj bi na seks pomislili vsakih sedem sekund. Znanost je preverila, ali to res drži
Moški naj bi na seks pomislili vsakih sedem sekund. Znanost je preverila, ali to res drži
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
Tekaški copati vam lahko škodujejo: 6 napak, ki jih počne veliko tekačev
dominvrt
Portal
Škodljivci že čakajo na vašem vrtu: 7 skrivališč, ki jih morate preveriti še pred pomladjo
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ponev je bila videti povsem v redu. Potem smo opazili ta znak
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Ta čudovita grmovnica spominja na resje, a zraste tudi do tri metre
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
Tu je živela kraljica kriminalk: Njen nekdanji dom je danes vreden kar 2,4 milijona evrov
okusno
Portal
Pozabite na rezanje peciva: Te prikupne pitice spečemo kar v pekaču za mafine
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Da bodo zrezki še boljši, dodajte to sestavino na koncu kuhanja
Jed, ki je odločila izziv: Tadej navdušil sodnike in si priboril balkon
Jed, ki je odločila izziv: Tadej navdušil sodnike in si priboril balkon
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
Zdrava prehrana ne rabi biti draga: tri živila iz konzerve, ki so lahko dobra izbira
voyo
Portal
Brez konca
Dirka do popolnosti
Dirka do popolnosti
Otok ljubezni: Avstralija
Otok ljubezni: Avstralija
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022