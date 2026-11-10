Požar v Logatcu: gašenje žarišč zaradi gorljivih snovi oteženo

Trenutno čakajo, da se zdani, da bodi lahko začeli razkopavanje požarišča. Požar je sicer izbruhnil v podjetju za zbiranje odpadne elektronike in barvnih kovin Blok. Njegova osnovna dejavnost je reciklaža odpadne električne in elektronske opreme, plastike in kovin. Ogenj je zajel skoraj celoten objekt v velikosti 8000 kvadratnih metrov, so danes sporočili z občine.
Ponoči je požar gasilo okoli 130 gasilcev iz 25 gasilskih društev, v operaciji so sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, Rdečega križa in Ekološkega laboratorija z mobilno enoto - ELME. Komunikacija z NIJZ poteka prek telefona v štabu intervencije pa je tudi župan Občine Logatec Berto Menard.
Trenutno glasijo posamezna večja goriška, ogenj pa se ni razširil na druge objekte, je za STA povedal vodja intervencije Urban Korenč.
Po prvih podatkih zdravje ljudi zaradi požara ni neposredno ogroženo, kljub temu pa prebivalcem svetujejo, da preventivno zaprejo okna in se ne zadržujejo v neposredni bližini požara, so sporočili iz PU Ljubljana.
Na kraju so interventne službe, ki izvajajo nujne ukrepe, zaradi česar je na širšem območju požara oviran promet. Policisti so zavarovali širše območje požara, zato vse pozivajo, da upoštevajo njihova navodila in se območju intervencije ne približujejo.
Uveden je tudi ukrep prekuhavanja vode v nekaterih delih Logatca.
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