Požar v Logatcu: gašenje žarišč zaradi gorljivih snovi oteženo

Trenutno čakajo, da se zdani, da bodi lahko začeli razkopavanje požarišča. Požar je sicer izbruhnil v podjetju za zbiranje odpadne elektronike in barvnih kovin Blok. Njegova osnovna dejavnost je reciklaža odpadne električne in elektronske opreme, plastike in kovin. Ogenj je zajel skoraj celoten objekt v velikosti 8000 kvadratnih metrov, so danes sporočili z občine.

Ponoči je požar gasilo okoli 130 gasilcev iz 25 gasilskih društev, v operaciji so sodelovali tudi pripadniki civilne zaščite, policije, nujne medicinske pomoči, Rdečega križa in Ekološkega laboratorija z mobilno enoto - ELME. Komunikacija z NIJZ poteka prek telefona v štabu intervencije pa je tudi župan Občine Logatec Berto Menard.

Trenutno glasijo posamezna večja goriška, ogenj pa se ni razširil na druge objekte, je za STA povedal vodja intervencije Urban Korenč.