Obsežen požar v Lastomercih: zgoreli stroji, dve osebi poškodovani

S prvim zbiranjem obvestil so ugotovili, da je zagorelo v pomožnem objektu ob gospodarskem poslopju, v katerem so bile shranjene bale sena in kmetijska mehanizacija. Pogorelo je celotno ostrešje hleva in delovni stroji, ki so bili shranjeni v stavbi. V požaru sta bili poškodovani dve osebi, ki jima je bila nudena zdravniška pomoč in sta že v domači oskrbi. Vso živino so uspeli še pravočasno rešiti iz gorečega objekta. Po nestrokovni oceni je nastalo za več kot 100.000 evrov škode, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.

Murskosoboški kriminalisti sicer še vedno opravljajo ogled kraja z namenom ugotovitve vzroka nastanka požara.