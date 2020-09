Obsežen požar v Mirnu povzročil pregret napajalni kabel pod pisalno mizo

Novogoriški policisti so pojasnili več podrobnosti glede obsežnega požara trgovskega objekta v Mirnu. Po ogledu kraja, pri čemer so jim pomagali strokovnjaki NFL, so ugotovili, da je vzrok tehnične narave. Zagorelo je namreč zaradi poškodbe oziroma pregretja napajalnega električnega kabla, ki je bil nameščen pod pisalno mizo v eni od pisarn. Ogenj se je nato razširil po prostoru pisarne in v skladiščni prostor, zaradi vročine pa se je stopila tudi električna napeljava v prodajnem prostoru trgovine. Nastala gmotna škoda je velika.

icon-expand Požar, ki je v Mirnu zajel trgovski objekt, je povzročil veliko gmotno škodo. FOTO: JZ GRD GE Nova Gorica Po obsežnem požaru, ki je v noči na četrtek zajel trgovski objekt v naselju Miren (Občina Miren – Kostanjevica), so si novogoriški policisti in kriminalisti ogledali pogorišče. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, so jim pomoč na kraju nudili tudi strokovnjaki Nacionalnega forenzičnega laboratorija (NFL) Generalne policijske uprave (GPU). Z ogledom kraja so ugotovili, da je vzrok požara tehnične narave - zagorelo je namreč zaradi poškodbe oziroma pregretja napajalnega električnega kabla, ki je bil nameščen pod pisalno mizo v eni od pisarn, je pojasnil predstavnik za odnose z javnostmi PU Nova Gorica Dean Božnik. Požar se je nato razširil po prostoru pisarne in v skladiščni prostor, prav tako se je zaradi vročine poškodovala oziroma stopila električna napeljava v prodajnem prostoru trgovine. Omenjeni prostori so zaradi požara zdaj neuporabni in v njih ni mogoče obratovati. Natančno višino nastale škode še ocenjujejo, po prvih ocenah pa je nastala velika materialna škoda - tako neposredno na objektu kot tudi na prodajnih izdelkih. Policija je o tem obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Okrožno državno tožilstvo (ODT) v Novi Gorici, tuja krivda je glede na sedanje ugotovitve izključena. O dogodku bodo s pisnim poročilom obvestili ODT v Novi Gorici.