Obsežen požar zajel industrijski kompleks v Radomljah

"Aktivirana je bila celotna javna gasilska služba Občine Domžale ter gasilci PGD Mengeš, PGD Kamnik in PGD Šmarca ter štab Civilne zaščite Občine Domžale," so zapisali na CZR Domžale. Na terenu je posredovalo več kot 150 gasilcev in več kot 30 vozil javne gasilske službe Občine Domžale, PGD Kamnik, PGD Šmarca in PGD Mengeš, ki so požar do jutra pogasili. Še vedno pa gasilci na kraju izvajajo požarno stražo. Aktivirana je bila tudi taborniška enota Rod Skalnih Taborov Domžale za intendantsko oskrbo intervencijskih ekip.

Kot so zapisali v Centru za zaščito in reševanje (CZR) Domžale, je požar v Preserjah pri Radomljah izbruhnil malo po polnoči. Požar je zajel dobrih 2000 kvadratnih metrov skladiščnih in proizvodnih prostorov industrijskega kompleksa nekdanjega LIP Radomlje.

Okoliške prebivalce so v času požara pozvali, naj zaradi sproščanja dima zapirajo okna ter naj se ne približujejo območju požara. "Neposredne nevarnosti zaradi širjenja dima ni več, bo pa zaradi same sanacije občasno viden dim ter gasilska vozila na in okoli same lokacije," pa so pozneje sporočili iz CZR Domžale.

Vzrok požara zaenkrat ni znan. Že zdaj pa je jasno, da je požar povzročil ogromno materialno škodo.

Kot poroča portal Domžalec.si, naj bi zagorelo tudi v delu industrijskega objekta, kjer so parkirani rabljeni avtomobili.

Vse informacije glede nadaljnjih aktivnosti bodo dostopne na uradnih kanalih Občine Domžale ter CZR Domžale. Stanje je v štabu Civilne zaščite spremljala tudi županja Renata Kosec.