Obsežna iskalna akcija: 74-letnik se je v gozdu poškodoval in izgubil

Na gozdnem in zahtevnem terenu v širši okolici naselja Vojsko v občini Idrija policisti in reševalci že več ur iščejo 74-letnega Italijana. Policisti so prijavo o pogrešani osebi prijeli okoli 14.46.

Pogrešani državljan Italije z območja Furlanije-Julijske krajine se je skupaj z dvema prijateljema odpravil v gozd blizu naselja Vojsko, nato pa so se prijatelji v omenjenem gozdnem terenu razkropili. Nazadnje so ga videli ob 14. uri. Pozneje je 74-letnik po telefonu poklical prijatelja in mu dejal, da je nekje v gozdu padel in se poškodoval ter posledično ni mogel hoditi. Prav tako je izgubil orientacijo oziroma ni vedel, kjer točno se nahaja, so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so takoj po prijavi začeli izvajati vse aktivnosti, da bi našli pogrešanega. Ob 18. uri pa se je pod vodstvom PP Idrija začela iskalna akcija na območju Vojskega. Pri iskanju pogrešanega se je policistom pridružilo tudi večje število gasilcev s tamkajšnjega območju ter pripadniki Gorsko-reševalne službe Tolmin. Skupno pogrešanega išče okoli 30 ljudi.

V iskalni akciji sodelujejo tudi policisti Generalne policijske uprave, ki so območje pregledovali z dronom. Pogrešanega Italijana za zdaj še niso našli.

Policisti zato vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešanem 74-letnem italijanskem državljanu, prosijo, da o tem obvestijo policiste PP Idrija (053724800) oziroma najbližjo policijsko postajo, ali pa pokličejo interventno številko policije 113 oziroma anonimni telefon policije 080 1200.