Obsežna kriminalistična preiskava še ni končana: preiskali še pet prostorov

Z Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so sporočili, da nadaljujejo z izvedbo preiskovalnih dejanj, ki so jih začeli že včeraj. Danes izvajajo pet hišnih preiskav stanovanjskih in drugih prostorov ter druge operativne aktivnosti, kot so zbiranje obvestil in pregled zaseženih podatkov in dokumentacije.

Predkazenski postopek usmerja Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, več informacij o preiskavi pa bodo podali v četrtek ob 13.30.

Zaradi suma zlorabe položaja in pranja denarja je sicer 65 preiskovalcev NPU ter 212 kriminalistov iz vseh osmih policijskih uprav že včeraj opravilo 86 hišnih preiskav in 25 zasegov dokumentacije. Preiskovana dejanja so se nanašala na 67 fizičnih in 43 pravnih oseb, škoda, ki naj bi jo povzročili, pa znaša več kot osem milijonov evrov.