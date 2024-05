Obsežna nočna iskalna akcija za pogrešano Italijanko na Kobariškem

Ob 1.42 so italijanski varnostni organi Slovensko policijo obvestili o pogrešani 28-letni državljanki Italije, ki naj bi se nahajala v bližini državne meje s sosednjo Italijo, in sicer na območju Kobarida. Sprožili so iskalno akcijo in ob 2.25 na parkirišču vstopno-izstopnega mesta Otona blizu naselja Trnovo ob Soči našli njeno osebno vozilo. "Kljub številnim izvedenim ukrepom Policije in iskanjem na omenjenem območju pogrešana državljanka Italije v nočnem času ni bila najdena," so sporočili iz Policijske uprave Nova Gorica.