Obsežna preiskava: 15 osumljencev ostaja v policijskem pridržanju

Vseh 15 osumljencev je še vedno v policijskem pridržanju in bodo predvidoma danes privedeni k preiskovalnemu sodniku. "Zaradi interesa obsežne preiskave podrobnosti o tem ne moremo pojasnjevati," so navedli na PU Ljubljana.

Jih bodo pa javnosti predstavili jutri – ob 12. uri bosta na PU Ljubljana izjavo podala vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto na Sektorju kriminalistične policije (SKP) PU Ljubljana Stojan Belšak in vodja Oddelka za prepovedane droge v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Mišo Radovančević .

Ljubljanski kriminalisti v okviru dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave izvajajo operativne aktivnosti, povezane s kaznivimi dejanji s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem. Sodelujejo tudi kriminalisti in policisti iz drugih policijskih uprav, v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in Europolom.

V okviru preiskave, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, so izvedli večje število hišnih preiskav pri več osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja, eno tudi na območju EU. Pri tem so zasegli več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugih dokazov.