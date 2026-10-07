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Črna kronika

Obsežna preiskava: 15 osumljencev ostaja v policijskem pridržanju

Ljubljana, 07. 10. 2026 18.11 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Policist

Kriminalisti tudi danes nadaljujejo z operativnimi aktivnostmi in kriminalistično preiskavo kaznivih dejanj s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožja, ter opravljajo posamezna preiskovalna dejanja. Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana, prav tako aktivno zbirajo obvestila ter analizirajo in vrednotijo do zdaj pridobljene dokaze.

Vseh 15 osumljencev je še vedno v policijskem pridržanju in bodo predvidoma danes privedeni k preiskovalnemu sodniku. "Zaradi interesa obsežne preiskave podrobnosti o tem ne moremo pojasnjevati," so navedli na PU Ljubljana.

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Jih bodo pa javnosti predstavili jutri – ob 12. uri bosta na PU Ljubljana izjavo podala vodja Oddelka za organizirano kriminaliteto na Sektorju kriminalistične policije (SKP) PU Ljubljana Stojan Belšak in vodja Oddelka za prepovedane droge v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Mišo Radovančević.

Spomnimo

Ljubljanski kriminalisti v okviru dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave izvajajo operativne aktivnosti, povezane s kaznivimi dejanji s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem. Sodelujejo tudi kriminalisti in policisti iz drugih policijskih uprav, v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in Europolom.

V okviru preiskave, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, so izvedli večje število hišnih preiskav pri več osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja, eno tudi na območju EU. Pri tem so zasegli več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugih dokazov.

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