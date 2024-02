Obsežna preiskava po celi državi: na terenu 250 kriminalistov in policistov

V sporočilu za javnost so zapisali, da so današnje preiskovalne aktivnosti na območju celotne Slovenije posledica kriminalističnih preiskav, ki so potekale dalj časa. Dodali so, da so uspeli razbiti kriminalno združbo, ki se ukvarja s preprodajo prepovedanih drog.

V zaključni akciji sodeluje približno 250 kriminalistov in policistov. "Trenutno potekajo hišne preiskave in druga procesna opravila v skladu z Zakonom o kazenskem postopku, na številnih lokacijah po vsej Sloveniji," so še zapisali v sporočilu za javnost.