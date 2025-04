PRENOS V ŽIVO: Obsežna preiskava s področja drog: dvema odvzeli prostost

Celjski in mariborski kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo s področja prepovedanih drog in povzročitve splošne nevarnosti. Med hišnimi preiskavami so med drugim zasegli večjo količino kokaina in strelno orožje. Dvema osebama so odvzeli prostost, še tri osebe pa so kazensko ovadili. Novinarsko konferenco Policije prenašamo V ŽIVO.