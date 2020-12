Obsežne hišne preiskave v zvezi s sumom preprodaje drog

Mariborski in ljubljanski kriminalisti in policisti opravljajo več sklopov hišnih preiskav v zvezi s sumom neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Osumljenih je več oseb.

Na območju Policijskih uprav (PU) Maribor in Ljubljana kriminalisti in policisti opravljajo več sklopov hišnih preiskav. Po poročanju Večera je bilo službena vozila policije v Mariboru danes opaziti na Pobrežju, Studencih in Teznu. Kot je tudi 24ur.com dejal predstavnik za odnose z javnostmi PU Maribor Miran Šadl, preiskave izvajajo zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve več kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. "Hišne preiskave opravljajo pri večjem številu osumljencev," je še dodal. icon-expand