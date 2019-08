Obsežne kriminalistične preiskave na Celjskem. Pridržali sedem oseb

Več kot 70 kriminalistov in policistov danes na širšem območju Celja izvaja več hišnih preiskav s področja nezakonitih migracij zoper kriminalno združbo, ki je delovala na širšem celjskem območju, so sporočili s PU Celje.

Do sedaj zbrane ugotovitve kažejo, da so osumljeni v sodelovanju z neznanimi storilci z območja Slovenije ali tujine, organizirali in vodili del mednarodne kriminalne združbe, ki je delovala z namenom prevažanja ilegalnih migrantov. Od konca lanskega leta do danes so preko Slovenije prepeljali najmanj 270 ljudi.



Aktivnosti na terenu še potekajo, trenutno pa je policija prostost odvzela sedmim osebam. Podrobnosti bodo predstavili na jutrišnji novinarski konferenci.