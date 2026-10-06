Obsežne preiskave zaradi orožja in drog: v pridržanju 15 osumljencev

Ljubljanski kriminalisti v okviru dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave izvajajo operativne aktivnosti, povezane s kaznivimi dejanji s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Pri tem sodelujejo tudi kriminalisti in policisti iz drugih policijskih uprav, v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in Europolom.

V okviru preiskave, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, so izvedli večje število hišnih preiskav pri več osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja, od katerih je trenutno v policijskem pridržanju 15 osumljencev. Eno hišno preiskavo so izvedli tudi na območju EU – opravili so jo tuji varnostni organi. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so pri hišnih preiskavah zasegli več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugih dokazov, ki bodo predmet nadaljnje kriminalistične in forenzične preiskave.

Osumljence bodo po zbranih obvestilih privedli k preiskovalnemu sodniku.

"Ker kriminalistična preiskava še aktivno poteka, vam zaradi interesa preiskave podrobnosti še ne moremo posredovati. Te bodo predvidoma predstavljene v izjavi za javnost v naslednjih dneh," so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi.