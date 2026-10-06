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Črna kronika

Obsežne preiskave zaradi orožja in drog: v pridržanju 15 osumljencev

Ljubljana, 06. 10. 2026 18.50 pred 1 uro 1 min branja 42

Avtor:
Ti.Š.
Policija

Ljubljanski kriminalisti izvajajo operativne aktivnosti, povezane s kaznivimi dejanji s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožja. Izvedli so večje število hišnih preiskav pri več osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja, od katerih je trenutno v policijskem pridržanju 15 osumljencev. Pri tem so zasegli več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugih dokazov.

Ljubljanski kriminalisti v okviru dalj časa trajajoče kriminalistične preiskave izvajajo operativne aktivnosti, povezane s kaznivimi dejanji s področja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožjem, so sporočili s Policijske uprave (PU) Ljubljana. Pri tem sodelujejo tudi kriminalisti in policisti iz drugih policijskih uprav, v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi in Europolom.

V okviru preiskave, ki jo usmerja Specializirano državno tožilstvo, so izvedli večje število hišnih preiskav pri več osumljenih osebah z območja Ljubljane, Kopra in Celja, od katerih je trenutno v policijskem pridržanju 15 osumljencev. Eno hišno preiskavo so izvedli tudi na območju EU – opravili so jo tuji varnostni organi. Kot so pojasnili na PU Ljubljana, so pri hišnih preiskavah zasegli več vrst prepovedane droge, orožje, denar in drugih dokazov, ki bodo predmet nadaljnje kriminalistične in forenzične preiskave.

Osumljence bodo po zbranih obvestilih privedli k preiskovalnemu sodniku.

"Ker kriminalistična preiskava še aktivno poteka, vam zaradi interesa preiskave podrobnosti še ne moremo posredovati. Te bodo predvidoma predstavljene v izjavi za javnost v naslednjih dneh," so še pojasnili na ljubljanski policijski upravi.

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Policija Ljubljana kriminalisti droge orožje

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KOMENTARJI42

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Pinokio
06. 10. 2026 20.04
Meni osebno se policaji, inšpektorji in ostali preiskovalci prav smilijo. Opravijo svoje delo, potem jim pa sodniki uničijo vse delo. Na koncu bi obsodili še te namesto kriminalcev.
Odgovori
0 0
progresivnidaveknastanovanja
06. 10. 2026 20.04
To da je mali delez drzavljanov pokvarjen je normalno, v vseh drzavah. Ni pa normalno da sta v urejenih in pravnih drzavah najbolj pokvarjena sodstvo in policija, tako kot je to pri nas. Zato nas s tako koruptivnimi organi caka prihodnost kakrsna je v kolumbiji, mehiki itd. Sodstvo in policija devata zagon kriminalu.
Odgovori
0 0
SAKOSAKO
06. 10. 2026 20.00
In zaradi nezakonito zbranih dokazov bo sodstvo vse izpustilo! Klasika v SLO!
Odgovori
+3
3 0
Pinokio
06. 10. 2026 20.05
In kriminalci gredo z nasmehom na licih v nova kriminalna dejanja.
Odgovori
0 0
brabusednet
06. 10. 2026 20.00
Se bojim,da za sodnike ne bodo imeli zakonitih dokazov.Pa bomo spet odškodnino plačevali.
Odgovori
+2
2 0
štrekeljc
06. 10. 2026 19.59
Delajo prostor za pripadnike Resni.ce?
Odgovori
-4
0 4
Luigi Taveri II.
06. 10. 2026 19.58
Podmladek SDS tudi stežka s trezno glavo prenaša firerja
Odgovori
-3
1 4
Vojko Kos
06. 10. 2026 19.52
Tresla se je gora, rodila se bo miš. Kot v vseh takšnih primerih. 🤮🤮🤮
Odgovori
+4
4 0
Vest-naroda
06. 10. 2026 19.51
Je Breznik spet rihtal snegec za shode mladine Velikega vodje?
Odgovori
+1
4 3
300 let do specialista
06. 10. 2026 19.49
Po Kranju se nič ne dogaja...prosto po Prešernu, a KP s področja drog v Kranju kaj dela?
Odgovori
+3
4 1
Jožajoža
06. 10. 2026 19.48
kriminalci,nič bat.ve se, da vas vlada ščiti.to je samo igra za javnost,da vam kažejo, da "delajo".kriminalci so samo dobro plačani "igralci",policija pa režimska ,kot je bila 2020-2022
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-2
4 6
kunccix
06. 10. 2026 19.48
Orožje in kokain? Ena sekta v Sloveniji s princem teme na čelu se ukvarja s tem in lažmi, goljufijami in potvarjanjem. Vedno znova dvigujejo grafe, fotke….. pa se potem opravičujejo, če jih dobiš na laži
Odgovori
-6
3 9
Luigi Taveri II.
06. 10. 2026 19.47
Podmladek SDS je bil vedno živahen
Odgovori
-4
4 8
DJ-Pero
06. 10. 2026 19.41
Jah... v teh vedno bolj težkih časih se je pač treba znajti na razne načine. 🤔
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+3
4 1
kleos
06. 10. 2026 19.38
Dejansko, so v pridržanju zgolj tri osebe, vsa gonja je ravno.namenjena temu, da na določenih lokacijah, ki niso natančno znane ampak v širšem okolju pod nadzorom. Torej, da zaradi sttaha racij pride do večjih premikov drog in orožja .
Odgovori
+0
1 1
Rudar
06. 10. 2026 19.44
Piše petnajst, ti veš da so trije. Komu verjeti?
Odgovori
+2
2 0
boslo
06. 10. 2026 20.00
Njemu, ker je on eden tistih od 4 do 15
Odgovori
0 0
svoboda1234
06. 10. 2026 19.30
Zdej pa namesto teh pridejo prijatelji Resnice
Odgovori
+3
6 3
dori.g
06. 10. 2026 19.27
Ja, po centru Celja je cel dan kao po kafičih pohajal eden najbolj znanih TPD Plaper in po telefonu usmerjal zadevo.. Je z dopusta prletu sam zato..
Odgovori
+4
4 0
IKOSS
06. 10. 2026 19.23
Racija policije, njihovi stari znanci in vedno znova zasežena ognjena strelna sredstva. Le to ne dokazuje, da na družbeno najbolj problematične, restriktivna področna zakonodaja nima praktično NOBENEGA VPLIVA! Ti do želenih sredstev uspejo vedno znova priti brez težav! Navzlic temu nekateri vedno znova pozivajo po zaostritvi področne zakonodaje, ta pa ima vpliv izključno na tistem, ki želena sredstva pridobijo znotraj zakonskih okvirov. Ne le, da tak pristop ne prinaša želenih učinkov, rezultati tega so ravno nasprotni od tega; družbeno neproblematični v odnosu družbeno problematičnih so depriviligirani!
Odgovori
+8
8 0
Slovenska pomlad
06. 10. 2026 19.22
Je med njimi SDS Breznik,ki v Dom upokojencev Lenart vozi "donacije" podjetja Derby?
Odgovori
-3
8 11
Teleport
06. 10. 2026 19.30
Nop. Zokijev mafija
Odgovori
+2
6 4
Borec21
06. 10. 2026 19.19
V Žabjaku bi moral biti vsak dan
Odgovori
+13
13 0
rahlo_nepristranski
06. 10. 2026 19.15
Golob, Lukec ?
Odgovori
-1
12 13
Nace Štremljasti
06. 10. 2026 19.20
ne mahnič,godčev jelko,možakar ki hodi po strehi,grimsek...
Odgovori
+3
12 9
rahlo_nepristranski
06. 10. 2026 19.22
Aja oni so belo vlekli in se udeleževal fotopuba ? Lažnivec levičarski
Odgovori
+1
10 9
štrekeljc
06. 10. 2026 19.32
Na YT imaš posnetek, kako podmladek SDS vleče bele črtice!
Odgovori
+2
8 6
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