Obsodili moškega, ki je ubil ženski in njuni trupli skril v zamrzovalnik

Tožilec Duncan Penny je članom porote dejal, da sta bili obe žrtvi "ranljivi ženski, ki sta živeli dokaj kaotično življenje" . Med drugim sta obe bili v preteklosti odvisni od težkih drog in občasno brez doma. 34-letnica naj bi z Younisom nekaj časa živela v njegovem stanovanju. Glavni preiskovalec Simon Harding iz Metropolitanske policije je dejal, da je Younis "zelo nevarna in odvratna oseba, ki preži za ranljivimi ženskami, jih zlorablja, spravi pod svoj nadzor in jim povzroča hude poškodbe" . Prepričan je, da je z žrtvama manipuliral, saj sta bili obe zelo ranljivi. "Med sojenjem smo videli, da je zelo nasilen do žensk, s katerimi je v odnosu. Del tega vzorca je tudi, da si izbere ranljive ženske, ki imajo kaotičen življenjski stil," je dejal Harding.

36-letnik je na sodišču zanikal krivdo za umora, priznal pa je, da je trupli skril v zamrzovalno skrinjo in tako preprečil zakonit in dostojen pokop žensk. Kot pravi, je Szucsovo našel mrtvo na kavču, ko je prišel domov. V paniki naj bi se odločil, da njeno truplo skrije v novo zamrzovalno skrinjo. Pri tem mu je pomagal lokalni kriminalec. Nato naj bi ta isti kriminalec s še enim moškim maja 2018 v njegovo stanovanje prinesel truplo Mustafove in zahteval, da truplo skrije v isto zamrzovalno skrinjo. Vendar njegova zgodba ne pije vode, saj je bil eden od moških, za katere je Younis trdil, da sta prinesla truplo 38-letnice, v tistem času v zaporu.

Younis je zamrzovalno skrinjo kupil kmalu po tem, ko je umoril Madžarko, z edinim namenom, da vanjo pospravi njeno truplo. Dve leti zatem je vanjo spravil še truplo druge žrtve. Zamrzovalno skrinjo so odkrili po naključuju, ko so se v njegovo stanovanje odpravili po klicu zaskrbljenega soseda, ki stanovalca več dni ni videl. Policija je v stanovanju našla skrinjo, ki je bila zaprta s ključavnico, okoli katere so se zbirale muhe in iz katere se je širil neprijeten vonj. Ko so odprli skrinjo, so v njej zagledali trupli, ki sta že začeli razpadati, saj je bila elektrika v stanovanju odklopljena.

Obdukcija trupel je pokazala hude znake nasilja, ki so nakazovali, da sta žrtvi pred smrtjo utrpeli več udarcev ali brc. Obe sta imeli okoli 50 zunanjih in notranjih poškodb, med drugim več zlomljenih reber, 34-letnica je imela tudi hudo poškodbo glave, 38-letnica pa zlomljeno prsnico in žrelo.

Obe naj bi poznali Younisa in z njim prijateljevali pred izginotjem. V stanovanju so našli tudi njune osebne stvari.

Younis je bil sicer že stari znanec policije, saj je bil pred leti zaradi napada na najstnico in nezakonitega spolnega odnosa z mladoletnico obsojen na zaporno kazen 2,5 leta. Od takrat je tudi na britanskem seznamu spolnih prestopnikov. Pozneje je bil znova obsojen na štiri leta in 11 mesecev zaporne kazni zaradi dveh primerov povzročitve telesnih poškodb in fizičnega napada na 17-letnico, s katero je bil v razmerju po prihodu iz zapora.