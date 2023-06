Obsojen policist, ki je po nesreči ustrelil sodelavca

22-letni policist, ki ga je ustrelil, je povedal, da tragični dogodek močno obžaluje in da mu je zelo žal. Policista sta bila sodelavca in dobra prijatelja, skupaj sta se zaposlila dva meseca pred tragičnim dogodkom, piše Večer. Dejanje je obtoženi takoj iskreno priznal in ga obžaloval, opravičil se je tudi žrtvinim sorodnikom, izgubil pa je tudi službo, je po poročanju Večera na sodišču povedal njegov zagovornik. Kot je izpostavil, je dveletno usposabljanje potekalo na daljavo v času covidnih ukrepov.

Sodišče je ugotovilo, da je policist kršil več varnostnih pravil. 22-letnik je imel v rokah službeno pištolo, pri tem pa ni upošteval ukrepov za zagotavljanje varnosti v prostorih Policije in navodil o vzdrževanju orožja, pri rokovanju z orožjem ni ravnal s potrebno skrbnostjo, je povedalo tožilstvo. S pištolo bi moral ravnati, kot da je napolnjena, prav tako ni upošteval osnovnega pravila, da se pištole ne sme usmeriti proti drugi osebi, če ni namere streljati. Vrsta napak in neprevidnosti je tako pripeljala do usodnega strela, še poroča Večer.