Obsojenec na Dobu dvakrat zabodel pravosodnega policista

Pravosodnega policista so po napadu obravnavali v tamkajšnji ambulanti, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da je lažje poškodovan in bo lahko že danes zapustil bolnišnico.

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob se je okoli 12. ure zgodil napad na pravosodnega policista, ki je v zaprtem delu zavoda izvajal varnostne naloge. Obsojenec, ki prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja umora, je policista z neznanim predmetom dvakrat zabodel v hrbet, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS). O dogodku so nemudoma obvestili policijo.

'Napad na skrajno zahrbten in zavržen način'

V zaporu so zaznali, da obsojenec uporablja modem za brezžično povezavo na internet, ki v zaprtem delu zavoda ni dovoljen. Seznanili so ga, da mu bodo računalnik začasno odvzeli, kar ga je očitno razburilo.

Po napadu so se takoj odzvali ostali pravosodni policisti in zoper obsojenca uporabili prisilna sredstva ter ga namestili v poseben prostor. Moški, ki vse do zdaj ni kazal znakov agresivnosti, je bil med postopkom povsem miren in je napad izvršil "na skrajno zahrbten in zavržen način", so še sporočili iz URSIKS.



Preiskava dogodka še poteka, več informacij bo znanih po zaključku.

Po naših informacijah je napad izvedelSamo Tadin, ki je poleti 2015 na Ižanki z avtomobilom namerno zapeljal v policijsko vozilo, pri čemer je umrl policist, in je lani predsednika Boruta Pahorja prosil za pomilostitev.

V zadnjih štirih letih več kot 70 napadov na zaposlene



V slovenskih zaporih se je sicer v zadnjih štirih letih zgodilo več kot 70 napadov na zaposlene. V nobenem primeru ni šlo za težje poškodbe.