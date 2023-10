Obsojeni za umor Gašperja Tiča naj bi si v zaporu sodil sam

Šest let je minilo od umora znanega slovenskega igralca Gašperja Tiča. Danes 26-letni Stefan Cakić ga je v stanovanju na Trubarjevi v Ljubljani 17-krat zabodel. Cakić je v zaporu odsedel že 60 odstotkov od skupaj desetih let kazni zapora, kar pomeni, da je že imel določene ugodnosti, kot so prosti izhodi, in bi tudi lahko bil že pogojno izpuščen.

Danes ponoči si je, kot poroča Večer, v zaporu na Dobu sodil sam.

Z vprašanjem o dogodku smo se obrnili na Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij, njihov odgovor bomo objavili takoj, ko ga dobimo.