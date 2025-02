'Obstaja še šesti osumljenec, ki naj bi zbežal pred policisti'

Filmska policijska operacija po umoru Satka Zovka na ljubljanskem Brdu. Tokrat v Sarajevu, kjer so prijeli peterico osumljenih za sostorilstvo pri umoru Zovka, nekateri od njih naj bi bili v tistem času tudi v Sloveniji, kjer so bili zadolženi za sledenje novembra likvidiranemu Zovku. Lovke kriminalne združbe pa segajo celo do samega severa Evrope – do več kot 2000 kilometrov oddaljene Švedske. Kaj tako obsežna policijska akcija, ki je bila sprožena na pobudo slovenske policije, pomeni za preiskavo?

OGLAS

Že ko je slovenska policija samo šest dni po umoru Satka Zovka aretirala Dina Muzaferovića in še dva osumljenca, je v nadaljevanju zbrala podatke, da je bilo v ta zločin vpletenih več oseb. DNK najmanj dveh oseb so našli na sledilni napravi, kot tudi na kamerah v bližini ljubljanske obvoznice in kazinojih, kjer se je zadrževal Zovko, je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila penologinja in novinarka Večera Damjana Žišt. "Kakšne so bile vloge ostalih treh osumljencev, še ni povsem jasno. Po mojih podatkih obstaja še šesti osumljenec, ki naj bi danes zbežal pred policisti oz. hišnimi preiskavami," je še dodala.

icon-expand FOTO: Armin Durgut - PIXSELL - BOBO

icon-expand FOTO: Armin Durgut - PIXSELL - BOBO

icon-expand FOTO: Armin Durgut - PIXSELL - BOBO

icon-expand FOTO: Armin Durgut - PIXSELL - BOBO

icon-expand FOTO: Armin Durgut - PIXSELL - BOBO

icon-expand FOTO: Armin Durgut - PIXSELL - BOBO

icon-expand FOTO: MUP Kantona Sarajevo

icon-expand FOTO: MUP Kantona Sarajevo













Operacija Brut v Sarajevu icon-picture-layer-2 1 / 8

Vsi osumljenci, danes prijeti v Sarajevu, naj bi bili domnevno člani dobro organizirane kriminalne združbe Dina Muzaferovića, med njimi naj bi eden še posebej "slovel" po svoji brutalnosti in je bil zaradi tega nevaren. "Kot je danes povedal direktor NPU, je slovenska policija preko mednarodne pravne pomoči zaprosila za odredbe sodišča v Sarajevu in potem so bosanski organi pregona izvedli aretacije. Upajmo, da je dokazov dovolj in da so dovolj trdni, da bodo osumljenci ostali v pridržanju in kasneje v priporu," je še dejala Žištova.

Na vprašanje, ali je tako veliko število osumljencev pri mafijskih umorih pogosto, je odgovorila, da verjetno ja, ampak bolj gre izpostaviti to, da se je domnevni vodja Muzaferović skrival v Ljubljani in verjetno sam operativno ni mogel delovati. "Zato je potreboval več podrejenih, ki so morali najprej ugotoviti, kjer se nahaja Satko Zovko, potem pa je bil ta umor – kot trdi slovenska policija – skrbno načrtovan in so tukaj potrebovali več ljudi, ki so opravljali razne poizvedbe."