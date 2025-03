Obtožen poskusa trojnega umora izginil za 20 let, v Peruju postal kuhar

Po pisanju Dnevnika je bil Primorec udeležen v nočnem strelskem obračunu med goriško in ljubljansko tolpo, nato pa je še pred vložitvijo obtožnice izginil za naslednji dve desetletji. Medtem ko sta ga bremenili kar dve obtožbi za poskus umora, enkrat celo trojnega, je med drugim živel v Peruju, kjer je s partnerko odprl gostinski lokal in se izučil za kuharja.

Kot dodaja časnik, o tem pa pišejo tudi Slovenske novice in Primorske novice, ima Luka Furlan tudi italijansko državljanstvo, zato je na veleposlaništvu omenjene države v Peruju večkrat urejal različne zadeve, dokler februarja lani niso ugotovili, da ga Slovenija že dolgo išče z mednarodno tiralico.

Na predobravnavnem naroku odgovornosti za poskus umora treh Ljubljančanov ni priznal. Njegov odvetnik Gorazd Gabrič je pojasnil, da bi mu lahko očitali kvečjemu prekoračen silobran, saj se je pred trojico, ki se je s puškami pripeljala pred njegovo stanovanje v Rožni Dolini, samo branil, pred smrtjo pa naj bi ga rešil njegov pes, ki je prestregel eno od krogel.

Po podatkih policije naj bi bili vzrok za strelski obračun neporavnani stari dolgovi med tolpama, dodaja Dnevnik. Novogoriški policisti so vse tri Ljubljančane in Furlana kazensko ovadili zaradi poskusa umora, povzročitve splošne nevarnosti ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem, a sta zadnja dva očitka medtem že zastarala. Ker Furlana niso mogli izslediti, se sojenje preostalim trem prav tako še ni začelo, še dodaja časnik.

Tožilstvo in obramba sta na naroku predlagala zaslišanje številnih prič, od tedanjih policistov, kriminalistov, kriminalističnega tehnika, preiskovalnega sodnika do sodnih izvedencev in sosedov, ki so bili priče dogajanju. Furlanov zagovornik pa med drugim predlaga še zaslišanje veterinarja, ki je tistega večera sprejel poškodovanega psa. Prav slednji naj bi rešil Furlana in bil dokaz, da se je obtoženi zgolj branil pred streli drugih.

Kot še poročajo mediji, si je Furlan pred pobegom v tujino leta 2003 prislužil še eno kazensko ovadbo zaradi poskusa umora, potem ko naj bi streljal pred lokalom v središču Nove Gorice. Sodnik Simon Jursinovič ga o krivdi za omenjeno dejanje ni mogel povprašati, saj ga perujski policisti pred izročitvijo niso poučili o načelu specialnosti, zaradi česar sodišče nima soglasja za sojenje tudi v drugi zadevi. Slednjega bo moralo od perujskega pravosodja šele dobiti, pišejo Primorske novice.