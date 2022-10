Obtoženec povzročitve prometne nesreče s tremi žrtvami bo o kazni premislil

Do prometne nesreče je prišlo 13. aprila 2019 na glavni cesti Staro selo–Kobarid pri Hiši Franko. Kot so tedaj zapisali na Policijski upravi Nova Gorica, je takrat 52-letni voznik vozil z veliko hitrostjo iz smeri Robiča proti Kobaridu. Potem ko je pripeljal iz blagega levega ovinka izven naselja Staro selo, zaradi prevelike hitrosti ni mogel več obvladovati vozila.

Tožilka je za povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom predlagala tri leta in pol zaporne kazni ter leto dni prepovedi vožnje za B kategorijo vozniškega dovoljenja. Povedala je, da so ob tem upoštevane vse okoliščine prometne nesreče.

V nesreči so bili vsi trije sopotniki, stari med 37 in 54 let, tako hudo poškodovani, da so na kraju nesreče poškodbam podlegli.