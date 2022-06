Obtoženi umora v Kamniku se po mnenju izvedenke nezrelo spopada s tesnobo

Njegova travma iz otroštva se je reaktivirala ob grožnji izgube odnosa, je povzela. Zaradi tega pri njem prihaja do nezrelih psihičnih obramb, pri čemer ne zmore videti svojega dela odgovornosti. S tem bi se lahko spopadel s terapijo, ki bi ga vzpodbujala k abstinenci od alkohola. On pa je nasprotno premleval, da je vsega kriva umorjena, kar je bila projekcija vse njegove jeze in nezadovoljstva, je ocenila izvedenka.

Jeza se je izrazito stopnjevala, ko je izvedel, da ima novega partnerja, kar je pripeljalo do premlevanja po ključu, če je ne morem imeti jaz, je ne more imeti tudi drug. To se lahko pojavi pri osebi z mejno motnjo, je dejala izvedenka. Obvladovanje njegovega ravnanja je bilo zmanjšano, ampak je bilo realno, to je izvedenka utemeljila z dejstvom, da je na jutro tragičnega dogodka s svojo hčerjo zajtrkoval, nato pa organiziral, kam bo hčera šla v času, ko se je sam odpravil do žene, s katero sta se razhajala in do katere je imel sicer prepoved približevanja.

Tožilstvo obtoženemu očita, da je žrtev umoril iz ljubosumja, ker ni mogel sprejeti, da ima novega partnerja. Slednji je bil v času umora v stanovanju in je videl, da je obtoženi razbil vrata in svojo nekdanjo partnerko začel zabadati z nožem.