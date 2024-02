Obtoženi za hudo smučarsko nesrečo nekdanjega kranjskega župana oproščen

OGLAS

Mohor Bogataj je konec januarja 2017 pri smučanju na Krvavcu zapeljal v snežni žleb, ki so ga v izteku proge pripravili za tekme svetovnega pokala v telemarku. Pri tem je grdo padel in utrpel hude poškodbe glave. Tožilstvo je po preiskavi nesreče leta 2018 vložilo obtožnico zoper tedanjega tehničnega vodjo smučišča Antona Jeriča, ki naj bi storil kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, kar naj bi privedlo do Bogatajeve nesreče.

Mohor Bogataj, nekdanji kranjski župan FOTO: B.T. icon-expand

Tožilka Nika Omahen Ušeničnik Jeriču očita, da ni ustrezno izpolnil svoje dolžnosti glede varnostnega pregleda smučišča in zagotovitve ustreznih varnostnih ukrepov, ker ni pravočasno poskrbel za postavitev ločevalne ograje med smučarskima progama 17 in 18, kar je omogočilo oškodovancu, da je zapeljal na zaprto progo in se hudo poškodoval. "Kot tehnični vodja smučišča je bil obdolženi odgovoren za pravilno pripravo smučišča in zagotavljanje varnosti smučarjev. Njegova malomarnost in opustitev dolžnosti sta prispevala k nastanku nesreče, ki bi se jo s pravilnim izvajanjem nalog lahko preprečilo," je v zaključni besedi izpostavila tožilka. Ocenila je, da so pričanja razkrila številne pomanjkljivosti in nepravilnosti pri delovanju smučišča tistega kritičnega dne. Sodišču je predlagala, da Jeriču za storitev kaznivega dejanja izreče desetmesečno pogojno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let. "Glede na resnost kršitve varnostnih predpisov na smučišču je pomembno, da se izreče sankcija opominjevalne narave tudi kot opozorilo drugim upravljavcem smučišč, da morajo dosledno upoštevati predpise in s tem zagotavljati varnost obiskovalcev, da se podoben primer v bodoče več ne pripeti," je izpostavila tožilka.

Krvavec FOTO: Dreamstime icon-expand