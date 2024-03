Obtoženi za poskus umora v mariborskem parku nima psihične motnje

Po tragičnem dogodku je bila pri obtoženem po besedah izvedenca zaznana prisotnost prilagoditvene motnje, ki je nastala najverjetneje zaradi intenzivnega čustvovanja, in delna izguba spomina. A to ne pomeni, da takrat ni bil sposoben razumevanja in obvladovanja svojih dejanj, je ocenil. Zmožnost razumeti pomen dejanja in se obvladati je bila zaradi močnih čustev sicer zmanjšana, a ne bistveno, je dodal Pregelj.

Osebnostne značilnosti obtoženega, med katerimi so v izvedenskem mnenju navedene tudi težave pri prekinjanju odnosov, po Pregljevih ocenah niso take, da bi jih lahko prepoznali kot osebnostne ali psihične motnje.

Glede prilagoditvene motnje je izvedenec na poizvedovanje tožilca Darka Simoniča pojasnil, da ta ne sodi med hude psihične motnje, temveč se kaže v določenih težavah pri zaznavanju in občutkih nezmožnosti delovanja, še vedno pa oseba s to motnjo ohranja stik z resničnostjo.

Svojega mnenja ni spremenil niti po tistem, ko sta ga zagovornika obtoženega Žiga Podobnik in Uroš Miklič opomnila na pričanja nekaterih policistov, ki so Gašpariča po dogodku opisovali kot zmedenega, odsotnega in s pogledom, ki je zrl v prazno. Kot je dejal izvedenec, takšne opazke ne zadoščajo za postavitev diagnoze katere od psihičnih motenj.

Obramba se naslanja tudi na mnenje psihiatra Mladena Vrabiča, ki ga je angažirala na lastno pest in ga bodo kot pričo povabili na sodišče na naslednjem naroku 12. aprila. Pregelj pa bo do takrat dopolnil svoje mnenje s pregledom pričanj, ki so bila izvedena po tistem, ko je sam že izdelal svoje mnenje o obtoženem.

Tožilstvo očita mlademu Mariborčanu, da je na grozovit in zahrbten način poskušal vzeti življenje 21-letnemu dekletu. S pretvezo, da jo tam čakajo njegova pisma, naj bi jo 23-letnik zvečer zvabil v park, takrat pa jo napadel iz zasede in ji med drugim odsekal prst. Z napadom je po navedbah tožilstva končal šele takrat, ko sta tja prišla mimoidoča fant in dekle, ki sta slišala kričanje.

Policisti so mu še isti večer odvzeli prostost in od takrat je v priporu. Na sodišču se doslej še ni zagovarjal, razen da je zanikal krivdo po obtožnici. Tekom preiskave je povedal, da sta se z omenjenim dekletom družila nekaj mesecev, ko je želel to prekiniti, pa je dekle po njegovih besedah vztrajalo pri nadaljnjem druženju. Takrat je, kot je zatrdil v preiskavi, sklenil, da jo bo prestrašil in tako odvrnil od sebe. Ko je začela kričati, pa se ne spomni ničesar več, je dejal.