Gaspeti, obtožen trojnega umora v Domžalah, na sodišču še naprej molči

Obtoženi Peter Gaspetije tako molčal, ko ga je sodnica povprašala, ali želi, da mu sodi sama ali da bi senat sestavljalo pet sodnikov, in ali želi, da se pričanja njegovih svojcev in znancev na sodišču zgolj preberejo. Sodnica je tako lahko le ugotovila, da možnosti, da bi mu sodila sama, ni mogoče uporabiti. Prav tako bodo predvidoma ponovno zaslišali obtoženčeve svojce in znance.

Prvi predobravnavni narok je potekal že decembra, ko se Gaspeti, ki se pred očitki brani iz pripora, prav tako ni želel izreči glede krivde. Zato je sodnica sklepala, da je ne priznava.

Je pa v obdobju od prejšnjega naroka izvedenec ugotovil, da obtoženi težko strnjeno spremlja obravnave, zato je predlagal, da trajajo največ štiri ure in da na vsakih 45 minut naredijo premor, čemur bo sodnica sledila.

Prav tako je sodnica danes določila naroke za glavno obravnavo. Sklepa, da bodo zadoščali trije naroki, in sicer naj bi prvi potekal 16. marca, drugi 29. marca in tretji 12. aprila.

Gaspeti naj bi 13. junija v Škocjanu pri Domžalah z ostrim predmetom tako hudo poškodoval sorodnike, stare 81, 74 in 51 let, da so na kraju umrli. Umoril naj bi babico, dedka in strica, po dogodku pa je sam poklical policiste. Tožilka Maša Podlipnik je sicer v primeru priznanja krivde za vsa očitana dejanja predlagala izrek enotne kazni 30 let zapora.