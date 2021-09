Obtoženi za trojni umor v Gerečji vasi se na začetku sojenja ni zagovarjal

Obtoženčev zagovornik Andrej Kac je po naroku povedal, da se je njegova stranka za to, da danes še ne poda zagovora, odločila sama, sam pa ga namerava v nadaljevanju postopka zagovarjati po svojih najboljših močeh in v skladu z zakonom.

Sodišču tako ni preostalo drugega, kot da obravnavo zaključi, naslednji dve pa razpiše za 20. in 30. september, ko namerava poleg brata oziroma sina umorjenih opraviti tudi zaslišanje več predlaganih prič, tako s strani tožilstva in tudi obrambe. Šele po omenjenih zaslišanjih bodo na sodišče povabili tudi izvedenca za psihiatrijo, ki je sicer svoje mnenje že izdelal.

Predsednik senata Marjan Strelec je procesne udeležence najprej obvestil, da ga je odvetnik Danijel Planinšec , ki zastopa vabljeno pričo, obvestil o bolezni slednjega in predlagal preložitev obravnave. Senat se je vseeno odločil izpeljati vsaj zagovor Drevenška, ki pa je dejal, da v tej fazi postopka zagovora še ne bo izpeljal, prav tako ne želi odgovarjati na vprašanja.

Drevenšek naj bi na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerko, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta

Tožilka Teja Kukovec Belšak je obtožnico predstavila že na predobravnavnem naroku, v njej pa obtoženemu očita tri kazniva dejanja umora ter kaznivo dejanje zlorabe mladoletne osebe in surovega ravnanja. Predloga kazni za primer priznanja krivde ni podala, po mnenju odvetnika Planinšca, ki zastopa otroka in brata umorjene, pa bi bila primerna kazen le dosmrtni zapor.

Drevenšek sicer na nedavnem predobravnavnem naroku krivde ni priznal in to pojasnil z besedami, da je polovica očitkov v obtožnici laž.

Ob tem je Kac napovedal, da glede na razmišljanje Drevenška obstaja možnost, da bi se odpovedali nekaterim predlaganim pričam obrambe. Gre namreč za njegove znance in prijatelje, zato po tehtnem razmisleku meni, da jih morda ne bi bilo smiselno obremenjevati, glede na to, koliko bi mu lahko v teh razmerah sploh pomagale.

Na lansko božično popoldne se je s partnerko preko SMS-sporočil dogovoril za predajo božičnih daril sinu, s katerim se je nedavno odselila od njega. Ko sta se srečala na dvorišču stanovanjske hiše, sta se mirno pogovarjala, ko sta vstopila v hišo, pa je partnerko napadel. S kuhinjskim nožem jo je večkrat zabodel, zato je na kraju umrla.

Po napadu nanjo se je napadalec odpravil v sosednjo hišo, kjer sta živela njena starša in pazila njunega sina. Kljub prisotnosti otroka je z istim kuhinjskim nožem večkrat zabodel in porezal tasta in taščo, zaradi česar je prvi na kraju umrl, druga pa še isti dan v bolnišnici.

Kot trdi tožilstvo, je tasta in taščo umoril iz maščevanja in močnega sovraštva, saj ju je krivil za nesoglasja s partnerico in njeno razhajanje z njim. Kaplja čez rob naj bi bila odločitev tašče nekaj tednov prej, da prosi za policijsko pomoč, potem ko je obema pred tem že večkrat grozil.