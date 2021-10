Obtožnica proti osumljencu iz Hrvaške za rop v Sloveniji

Šerifa Hrustića v obtožnici bremenijo, da je 18. avgusta v popoldanskih urah pobegnil iz policijskega vozila, s katerim so ga v spremstvu peljali na zaslišanje. Kot so navedli na spletni strani tožilstva, je 22-letnik z rokami, vklenjenimi v lisice, udaril policista v glavo in roko, policistko pa odrinil. Ob tem je policista tudi poškodoval, so zapisali.