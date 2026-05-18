Obtožnica zoper Dušana Smodeja je pravnomočna

Tožilstvo je sicer obtožnico, ki Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, vložilo 28. februarja lani. Leto dni jim nato obtožnice ni uspelo vročiti.

Z okrožnega sodišča v Ljubljani so za portal N1 danes potrdili, da je obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopub postala pravnomočna 11. marca letos, za 3. junij pa naj bi bil razpisan predobravnavni narok.

Državni tožilec je zato januarja letos na sodišče podal predlog za odreditev pripora. V začetku marca je bila obtožnica vendarle vročena, a je Smodej nanjo vložil ugovor.

Na okrožnem sodišču so v začetku marca pojasnili, da bo o ugovoru odločal zunajobravnavni senat sodišča. Senat je ugovor zavrnil, so za N1 potrdili na sodišču.

Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežjih sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal, društvo ukinil, svojo umetniško kariero pa nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.