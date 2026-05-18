Črna kronika

Obtožnica zoper Dušana Smodeja je pravnomočna

Ljubljana, 18. 05. 2026 15.54 pred 26 minutami 1 min branja 12

T.H. STA
Dušan Smodej

Obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopub, katere vročitev ni uspela skoraj leto dni, je postala pravnomočna. Tožilstvo Smodeja med drugim bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja. Predobravnavni narok naj bi bil razpisan prihodnji mesec.

Z okrožnega sodišča v Ljubljani so za portal N1 danes potrdili, da je obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopub postala pravnomočna 11. marca letos, za 3. junij pa naj bi bil razpisan predobravnavni narok.

Tožilstvo je sicer obtožnico, ki Smodeja bremeni kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb, vložilo 28. februarja lani. Leto dni jim nato obtožnice ni uspelo vročiti.

FOTO: POP TV

Državni tožilec je zato januarja letos na sodišče podal predlog za odreditev pripora. V začetku marca je bila obtožnica vendarle vročena, a je Smodej nanjo vložil ugovor.

Na okrožnem sodišču so v začetku marca pojasnili, da bo o ugovoru odločal zunajobravnavni senat sodišča. Senat je ugovor zavrnil, so za N1 potrdili na sodišču.

Afero Fotopub so avgusta 2022 na enem od družbenih omrežjih sprožila anonimna pričevanja o dogajanju okrog istoimenskega društva, ki ga je Smodej vodil. Ta je po izbruhu afere, ki je razburila slovensko kulturno in širšo javnost, očitke zanikal, društvo ukinil, svojo umetniško kariero pa nadaljeval v tujini, med drugim v Italiji in Franciji.

KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Kritikizstajerske
18. 05. 2026 16.22
jansi ni uspelo nikoli
+1
1 0
Mučenik
18. 05. 2026 16.22
Vse obravnave naj bodo javne, s prenosom na RTVSLO.....
+2
2 0
AleksanderS
18. 05. 2026 16.20
NIC NE BO .... vse to je show za folk
+1
1 0
Plaedian
18. 05. 2026 16.17
Prebiram članek o ubogem povoženem dekletu kaj so ljudje vse delali na prizorišču, to je med najhujšim kar se lahko zgodi karma jih bo prevzela , molimo za dekle in svojce,
+3
3 0
Uporabnik1884443
18. 05. 2026 16.16
Samo malo je potrebno, da zapiha drugi veter, pa se vse zgane
+4
4 0
radar
18. 05. 2026 16.16
Zakaj je v tujini, če ni nič kriv?
+4
4 0
Andrej07
18. 05. 2026 16.15
Kaj ta se ne bo skliceval da je proti JJ. Tako doseže nekaznovanost
+5
5 0
Kriss slo
18. 05. 2026 16.10
mene zanima kako je ta pe..r sploh kej pof..u..mamo res zgleda krizo z desci da taki kavsajo
+4
4 0
Slovenska pomlad
18. 05. 2026 16.05
Alja Brglez od Logarjevih ve vse o tem.
+3
3 0
Perovskia
18. 05. 2026 16.04
Da pa levnuha kaznujejo je pa res ze hudo zlo delal
+3
5 2
kekyooo
18. 05. 2026 16.05
sej ga še niso
+4
5 1
