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Črna kronika

Oče in otrok padla v globel: eden umrl, drugi huje poškodovan

Savica, 20. 09. 2026 07.27 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
M.P.
Reševanje pri slapu pri Savici

V soboto popoldne se je pri slapu Savica zgodila huda nesreča, v kateri je ena oseba na kraju umrla, druga pa je utrpela hude poškodbe. Kot so zapisali gorski reševalci iz Bohinja, ki so posredovali na dogodku, sta v globel padla otrok in njegov oče.

Gorski reševalci iz GRS Bohinj so v soboto popoldne prejeli poziv na intervencijo pri slapu Savica: "Padec otroka v prepad." A ko so prišli na kraj nesreče, so ugotovili, da sta v globel padli dve osebi – poleg otroka tudi njegov oče.

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"Lotili smo se dela in se spustili proti strugi, ki je bila slabih 60 metrov pod nami. Enako so storili tudi člani dežurne brniške ekipe," so zapisali na spletu.

Uprava RS za zaščito in reševanje je na svoji spletni strani zapisala, da je v hudi nesreči ena oseba na kraju umrla, druga pa je utrpela hude poškodbe. "Včeraj so očitno vse svoje spretnosti uperile v to, da bi obvarovale mlado življenje, za starejšega pa jim je zmanjkalo moči," so na spletu zapisali gorski reševalci, iz česar je razbrati, da je umrl oče, otrok pa je huje poškodovan.

Poškodovano osebo so s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali v UKC Ljubljana, reševalci pa so preminulo osebo s pomočjo vrvne tehnike dvignili in prenesli do izhodišča, kjer so jo predali pogrebni službi. "Naše iskreno sožalje svojcem," so zapis o intervenciji zaključili v GRS Bohinj.

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