Oče in sin na dvorišču razstavljala ročni bombi, sinovo razneslo: oba ovadili

Eksplozija poškodovala oba

Eksplozija je oba poškodovala in sicer očeta lažje, sina pa resneje. Oba sta še v bolnišnici, sin ima poškodovani roki, na desni dlani so mu morali amputirati štiri prste in na levi enega. Po vsem telesu in glavi je opečen, opečene ima tudi dihalne poti in poškodovane oči.

Kriminalistična preiskava sicer še poteka. Zaradi kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa z orožjem ali razstrelivom jima grozi do petletna zaporna kazen in za povzročitev splošne nevarnosti še do desetletna zaporna kazen, je še navedel Božičnik.

V primeru najdbe pokličite 112

Pri ogledu kraja eksplozije so sodelovali tudi bombni tehniki oddelka za protibombno zaščito policijske specialne enote, ogleda se je udeležila tudi državna tožilka.

Policijski inšpektor omenjenega oddelka Matevž Gladek je opozoril, da naj občani, ki bi kjerkoli naleteli ali odkrili "neeksplodirana ubojna" ali druga nevarna sredstva, kraj najdbe zavarujejo in o svoji najdbi obvestijo pristojne na telefonski številki 112 ali 113. Od kraja najdbe naj se umaknejo in počakajo prihod strokovnjakov, ki bodo zadevo rešili.

Gladek je navedel, da v državi letno obravnavajo od sedem do deset tovrstnih eksplozij z različnim ozadjem. Tovrstnih primerov je bilo sicer pretekla leta več, največ pa 24, je še dejal.