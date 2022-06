Oče, ki je umoril svoje tri otroke, obsojen na 50 let zapora

Na sodišču v Zagrebu se je danes začelo sojenje 57-letnemu Haraldu Kopitzu , ki je septembra lani v stanovanju v Zagrebu umoril svoje tri otroke. Kopitz je krivdo priznal, petčlanski sodni senat pa je svojo odločitev sporočil v le nekaj urah. Obsodili so ga na 50 let zapora, kar je najvišja možna kazen na Hrvaškem. Sodba sicer še ni pravnomočna.

Tožilstvo je Kopitzu očitalo, da je 24. septembra okoli 22. ure v stanovanju v zagrebški soseski Mlinovi umoril svoje tri mladoletne otroke – dva sta bila stara sedem let, eden pa štiri. Sprva so preiskovalci predvidevali, da je Kopitz otroke zadušil, pozneje pa so ugotovili, da jih je najprej stuširal, nato omamil, kasneje pa zadušil. Po poročanju portala Index.hr jim je ponudil topel kakavov napitek, v katerem je raztopil 30 pomirjevalnih tablet.

Hrvaški mediji še poročajo, da je moški živel in delal v Zagrebu, kjer je imel svoje podjetje. Mati umorjenih otrok je delala v hotelu v Dubrovniku, otroci pa so bili čez vikend na obisku pri očetu.

Kopitz je želel po trojnem umoru storiti samomor, policisti so ga omamljenega odpeljali v bolnišnico, nato pa v zapor. Preiskovalcem je pojasnil, da se je skušal ubiti, saj mu je zmanjkalo denarja, otroke pa je umoril, "da bi lahko bili z njim, ko bo umrl".

"Izkoristili ste zaupanje otrok, čeprav ste vedeli, da so zaradi svoje starosti nemočni in popolnoma odvisni od vas. Otrokom ste ponudili vnaprej pripravljen napitek, v katerem ste raztopili vsaj 30 tablet. Zavedali ste se, da je takšna količina tablet usodna za otroke. Otroci so napitek spili, saj so vam zaupali," je dejala sodnica v obrazložitvi.

Pojasnila je, da je Kopitz na mizi pustil poslovilno pismo z izjemno dragim šampanjcem, kar po njenem mnenju dokazuje, da so mu bile materialne dobrine pomembnejše od življenja otrok.