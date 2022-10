Oče, ki je umoril svoje tri otroke, v zaporu storil samomor

Hrvaško ministrstvo za pravosodje je potrdilo, da je Harald Kopitz med prestajanjem zaporne kazni storil samomor, poroča Index.hr. "V zaporu v Lepoglavi je v poznih popoldanskih urah zapornik H. K. storil samomor. Zaposleni so poklicali reševalce, ti pa so zapornika peljali v bolnišnico, a je ta v reševalnem vozilu umrl," so sporočili.