Oče koroških dečkov že v kratkem na prestajanje 25-letne zaporne kazni na Dob

Višji sodniki so v celoti zavrnili pritožbi obeh zagovornikov, Albine Vedenik in Andreja Švencibirja, in potrdili prvostopenjsko sodbo celjskega okrožnega sodišča, ki je Romea Bajdeta, znanega kot očeta koroških dečkov, v ponovljenem sojenju spoznalo za krivega umora partnerke Lidije Škratekdecembra 2015 in ga obsodilo na 25 let zaporne kazni, poroča časopis Večer.