'Na parkirišču se že leta dobivajo razvajeni sinčki in divjajo z avtomobili'

Hrvaški mediji poročajo, da je parkirišče, na katerem se je zgodila nesreča, prizorišče rednih srečanj ljubiteljev hitrih avtomobilov. Večina naj bi se tam srečevala le zaradi ljubezni do avtomobilov in z njimi ni divjala, vendar to počno "razvajeni sinčki očetov". Kot so povedali nekateri očividci, divjajo, ker lahko. Tako tudi 23-letnik, ki je zapeljal v množico.