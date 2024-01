Oče kriv spolne zlorabe treh hčera, obsodili so ga na 23,5 let zapora

Žrtve so bile ob začetku zlorab stare šest, osem in 11 let. Najstarejšo naj bi oče zlorabljal kar devet let, pišejo Primorske novice.

Obdolženi krivde ni priznal. Njegov zagovornik je predlagal oprostilno sodbo, medtem ko je tožilka predlagala 30 let zapora.

Po presoji senata je dokazni postopek potrdil, da so se hčere bale, da jih bo oče pretepel s palico, če bodo komu povedale, kaj se je dogajalo, ko mame ni bilo doma in so mu bile zaupane v varstvo. Kot poročajo Primorske novice, se je senat oprl na izpovedi hčera in njihove mame, ki jih je potrdila tudi izvedenka. Ni pa sledil izpovedim prič, ki jih je predlagala obramba. Te so ocenjevale, da je vse skupaj posledica ravnanja mame oškodovanih deklet.

Državno odvetništvo je v imenu žrtev vložilo tudi premoženjsko pravne zahtevke. Sodišče je presodilo, da bi ugotavljanje škode podaljšalo postopek, zato je zastopnike žrtev napotilo na pravdo.

Moški je od decembra 2021 v priporu. Po odločitvi sodnega senata bo tam ostal do pravnomočnosti sodbe. Ta čas se bo štel za čas prestajanja kazni.

Kriminalisti so preiskavo začeli na podlagi anonimne prijave jeseni 2021. Po koncu preiskave je tožilstvo vložilo obtožbo zaradi treh kaznivih dejanj spolnih napadov na osebo, mlajšo od 15 let, in kršitve spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja. Po javnem predobravnavnem naroku se je sojenje nadaljevalo za zaprtimi vrati.