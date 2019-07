Očetu štiriletne rovinjske deklice grozi od tri do 15 let zapora

Po smrti štiriletnice iz Rovinja, ki je umrla v reški bolnišnici po tem, ko je dve uri preživela v pregretem avtomobilu, je hrvaška javnost pretresena. 33-letnemu očetu, ki je hčerko pustil v avtomobilu, grozi od tri do 15 let zaporne kazni, družino pa bo zaradi tragedije pod drobnogled vzel tudi center za socialno delo.

Štiriletno deklico iz Rovinjskega Sela je v pregretem avtomobilu, kjer je zaspala, pustil njen oče, ki se mu je mudilo na delo v frizerski salon. V ponedeljek popoldne je podlegla posledicam vročinskega udara in dehidracije v reški bolnišnici Kantrida. Po poročanju hrvaških medijev, ki pretresljiv primer obsežno pokrivajo, se je 33-letni oče na dan vsak dan vozil iz 30 kilometrov oddaljenega mesta, kjer živi z nosečo soprogo in še enim otrokom. "Bil je na operaciji kolena in tisti dan se je moral vrniti na delo. Bila je gneča, punca je zaspala v avtu, on pa je odšel v salon in začel delati. Avto je bil parkiran pred vhodom v salon, da bi videl, kdaj se bo prebudila. Ker na ulici potekajo dela, ji je zaprl okno, da prah ne bi prišel v avtomobil. Prepričan je bil, da spi, a delavci, ki delajo na tamkajšnjem gradbišču, so videli, da z njo ni vse v redu in poklicali pomoč. Ostalo veste," je povedal prijatelj očeta in član mestnega odbora Emil Radovan. Po tem je oče poklical nujno medicinsko pomoč, deklico pa so do prihoda reševalcev odnesli v klimatiziran salon. Sprva so jo prepeljali v splošno puljsko bolnišnico, kjer so jo stabilizirali in zaradi kritičnega stanja prepeljali v reško bolnišnico Kantrida.

Avtomobil je poleti vročinska past. FOTO: AMZS

Vsi, ki družino poznajo, poudarjajo, da je bil 33-letnik odličen oče. "Bil je vzoren oče in za otroke bi dal vse. Nepotrebno ga je soditi, saj je najtežje prav njemu in to mora preživeti. Gre za veliko tragedijo, vsi smo pretreseni. On je bil vesel človek, pol vasi se je striglo pri njemu," je še dejal Radovan. Pretreseni so tudi drugi znanci – najemodajalec njegovega salona in prvi sosed pravi, da je v šoku, saj z njim nikoli ni imel problemov. "Ne poznam podrobnosti, a ljudje zdaj govorijo mnogo stvari – vem, da polovico tega ni res, saj je bil dober in vesten človek. Vem, da je bil prisoten pri porodu te deklice in da je zavezal popkovino. Imajo še enega otroka in še enega na poti, vse to pa bo težko prebroditi," je dejal najbližji sosed družine. Novinarje so odgnali najbližji prijatelji družine in povedali, da še ne vedo, kdaj bo dekličin pogreb. "Punca nekaj dni ni bila v vrtcu, saj je bila malo bolehna. Ravno tisti dan bi moral z njo iti na morje, ampak je na hitro moral skočiti do salona. Strašno je, kar se je zgodilo," so za Jutarnji listpovedali prijatelji družine. 33-letnik bo za smrt deklice kazensko odgovarjal Bivši državni odvetnik iz Pule Davor Štorga, ki se s kazenskim pravom ukvarja že 30 let, je dejal, da je po zakonu največja kazen za kršitev otroških pravic s smrtnimi posledicami od tri do 15 let zapora. Pri tem se seveda morajo upoštevate vse podrobnosti, povezane s smrtjo dvojčice, poudarja Štorga. "V tem konkretnem primeru gre za napako starša oziroma skrbnika, ki bi moral ščititi interese tega otrok. Ta oseba mora pojasniti dejstva in zakaj je do te napake prišlo," je še dodal. Ključen je vzrok smrti, še poudarja Štorga – je smrt nastopila zaradi dehidracije ali katerega drugega razloga. "Če je razlog dehidracija, vstopimo v sfero kazensko-pravnega spektra. Pomembno je, da zdravnik sodne medicine določi razlog smrti. To bo trajalo od 15 do 20 dni, šele potem pa se bo tožilstvo odločilo o nadaljevanju preiskave," razlaga.

Zaradi smrti deklice bodo socialni delavci presodili, kakšne so kompetence staršev, da skrbijo za njuna dva preostala otroka, je povedala hrvaška ministrica za demografijo, družino, mlade in socialno politiko Nada Murganić. Ko je zunaj 30 stopinj, je v avtu kar 56 stopinj Celzija Notranjost avtomobila ob obsevanju s sončnimi žarki deluje kot vročinska past; sonce segreva pločevino, zaradi tega pa se segreva notranja stran karoserije, na primer strop. Še dodatno – in izdatno – se notranjost segreva zaradi obsevanja armaturne plošče in vratnih oblog skozi avtomobilska stekla. Ob zaprtih oknih vroč zrak nima kam uiti, zato temperatura v notranjosti skokovito raste.

Če v vročini opazimo otroka v avtu, moramo ukrepati. FOTO: Shutterstock