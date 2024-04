Očividec iz gorečega stanovanja rešil 50-letnico

Žensko, ki je utrpela opekline na nogi in se nadihala dima, so odpeljali v bolnišnico, kjer ostaja na zdravljenju. Požar je gasilo 14 gasilcev s petimi vozili, so nam sporočili iz Gasilske brigade Koper. Stanovanje v drugem nadstropju v velikosti okoli 30 kvadratnih metrov je v celoti uničeno.

Policisti so že opravili ogled kraja in vodijo preiskavo v smeri suma storitve kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po podatkih Policijske uprave Koper vzrok požara že ni znan.