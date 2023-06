Pri 2232 kolesarjih ugotovili 660 kršitev

Policisti so kolesarjem odredili 1.049 alkotestov, 56 jih je vozilo pod vplivom alkohola. Prav tako so policisti ugotavljali kršitve tudi pri voznikih motornih vozil, ki so s svojimi ravnanji ogrožali kolesarje. Takih kršitev je bilo 178 kršitev. Od vseh ugotovljenih kršitev so policisti v 565 primerih izrekli opozorilo.

Policija pri tem opozarja, da upoštevajte prometna pravila za kolesarje in prometne znake ter semaforje. Vedno kolesarite po kolesarskem pasu ali stezi, kjer obstajajo, ali ob robu cestišča. Ne kolesarite v nasprotni smeri, saj tako ogrožate sebe in druge, vozniki vas tako ne pričakujejo. Kolesarite vedno ob desnem robu in po desni strani kolesarske steze, druge kolesarje, ali oviro prehitevamo po levi.

Bodite vidni in uporabljajte luči na kolesu: spredaj belo, zadaj rdečo, da vas vozniki prej opazijo, nosite svetla in odsevna oblačila (odsevni telovnik). Vedno uporabljajte kolesarsko čelado. Čelada je obvezna do 18. leta in priporočljiva tudi kasneje. Prilagodite hitrost vožnje, saj so pogoste nesreče zaradi neobvladovanja kolesa (vožnja navzdol po klancu, v ovinku, na mokri ali spolzki površini). Ne kolesarite vzporedno, saj tako ovirate druge voznike, ki vas ne pričakujejo.

Nakažite smer vožnje z roko pri zavijanju, vzpostavite očesni kontakt z drugimi udeleženci v prometu. Preverite tehnično brezhibnost kolesa (ustrezna velikost, delovanje zavor, luči, napolnjenost pnevmatik). Nikoli ne kolesarite pod vplivom alkohola, drog ali drugih psiho-aktivnih snovi. Ne uporabljajte mobilnih telefonov ali drugih naprav med vožnjo kolesa, ker motijo vašo pozornost. Prtljago namestite na ustrezen nosilec ali košaro, oz. kolesarsko torbo. V primeru dežja uporabljajte kolesarsko pelerino in nikdar ne kolesarite z dežnikom v roki.Poskrbite za varnost otrok na kolesu: obvezna čelada, kot potniki v posebnih sedežih ali prikolici. Bodite pozorni na pešce in prilagodite svoje ravnanje, saj so pešci še bolj ranljivi kot kolesarji.