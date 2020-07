Od 14 obdolženih goljufanja pri tehničnih pregledih 11 že spoznanih za krive

Nikolić in Žontar sta kot usterzna označila 12 vozil, ki to niso bila.

V okoli 14 dneh, kolikor so trajali prikriti preiskovalni ukrepi policije, sta tako kot ustrezna označila 12 vozil, za katera se je nato v izrednem tehničnem pregledu, ki je bil odrejen v preiskavi, izkazalo, da imajo številne kritične pomanjkljivosti. Pri tem sta od lastnikov vozil (v sodnem postopku se jih je skupaj z njima zaradi dejanja podkupnine znašlo 12) prejela od pet do 20 evrov, ki sta si jih razdelila, včasih je del denarja prejel tudi posrednik.

Za Nikolića in Žontarja tri leta zapora in denarna kazen, ki pa ne bosta izvršeni, če v osmih letih ne naredita kaznivega dejanja

V izreku kazni je sodišče sledilo predlogu tožilstva. Nikoliću je izreklo enotno kazen tri leta zapora in 1200 evrov denarne kazni, ki pa ne bosta izvršeni, če v osmih letih ne naredi kaznivega dejanja. Določilo mu je tudi 5300 evrov stranske denarne kazni, ki jo mora plačati po obrokih.

Žontarju pa je sodišče poleg treh let zapora določilo še 1100 evrov denarne kazni in 4900 evrov stranske denarne kazni. 4900 evrov mora plačati v obrokih, zapor in denarna kazen v višini 1100 pa ne bosta izvršena, če v osmih letih ne naredi kaznivega dejanja.

Ostali dobili pogojni zapor in denarno kazen

Preostalih devet, ki jim je sodišče danes prav tako izreklo kazni (obdolženi so bili večinoma podkupovanja), je dobilo po dva do tri mesece pogojnega zapora in kazni v višini do nekaj sto evrov.

Vseh 11 danes spoznanih za krive, je krivdo priznalo že na predobravnavnem naroku, sedem od njih je s tožilstvom sklenilo tudi sporazum o priznanju krivde. Tri obdolžene, ki krivde niso priznali, pa glavna obravnava še čaka.

Javornikova: Do korupcijskih dejanj mora družba imeti ničelno toleranco

Za Nikolića in Žontarja je sicer sodnica Jasmina Javornik v današnji obrazložitvi izrečene kazni povedala, da se zdijo morda zneski, ki sta jih prejemala, smešni, a da gre v resnici za korupcijska dejanja, do katerih moramo imeti kot družba ničelno toleranco. Prav tako je šlo po njenih besedah za dejanja, ki imajo lahko hude posledice za varnost prometa.

Danes spoznani za krive so se odrekli pravici do pritožbe, kar pomeni, da so kazni pravnomočne.