Od 300 ustavljenih le 16 brez ustrezne zimske opreme

Dolenjski policisti so med kontrolo prometa ustavili 300 voznikov, a so jih le 16 kaznovali, ker niso imeli ustrezne zimske opreme. To je razveseljujoč podatek, saj ugotavljajo, da so vozniki na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini vzorno poskrbeli za zimsko opremo vozil.

Policisti PU Novo mesto so med opravljanjem rednih nalog kontrole cestnega prometa preverjali, koliko voznikov upošteva določila Zakona o pravilih cestnega prometa, ki se nanašajo na zimsko opremo vozil. Ustavili in kontrolirali so 300 vozil, le 16 voznikom pa so izrekli opozorilo, ker na vozilih še niso imeli ustrezne zimske opreme.

icon-expand 16 voznikov so kaznovali, ker niso imeli ustrezne zimske opreme. FOTO: PU Novo mesto

"Drži, da snežnih padavin pri nas še nimamo, vendar so zaradi megle, nizkih temperatur in dežja ceste na izpostavljenih delih vseeno lahko spolzke, poledenele in nevarne. Želimo si, da bi vozniki v spremenjenih vremenskih razmerah upoštevali tudi ostala priporočila, ki se nanašajo na varno vožnjo,"so zapisali dolenjski policisti.

icon-expand Policisti so ustavili 300 voznikov. FOTO: PU Novo mesto

Za varno udeležbo v prometu je treba prilagoditi hitrost vožnje razmeram in stanju vozišča, povečati varnostno razdaljo, predvsem pa voziti v ustreznem psihofizičnem stanju, zbrano in strpno do drugih udeležencev v prometu. Zimska oprema je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu obvezna od 15. novembra do 15. marca naslednje leto, pa tudi v zimskih razmerah.