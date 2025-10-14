Svetli način
Od devetošolca izsilil 68.000 evrov: dve leti zapora in izgon iz države

Maribor, 14. 10. 2025 16.41 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , D.L.
Komentarji
38

Mariborsko sodišče je po sklenjenem sporazumu s tožilstvom 20-letnega državljana Kosova Vetrima Gashija zaradi kaznivih dejanja izsiljevanja in poskusa izsiljevanja dveh mladoletnikov januarja letos obsodila na dve leti zapora. Ob tem mu je sodišče podaljšalo pripor in naložilo vračilo 68.000 evrov ter mu izreklo triletni izgon iz Slovenije.

Vetrim Gashi naj bi po za zdaj še nepravnomočni sodbi devetošolca izsiljeval s pomočjo mladoletnika, skupaj pa naj bi od žrtve v več obrokih z grožnjami pridobila 68.000 evrov. Kazenski postopek zoper mladoletnega sostorilca sicer poteka v tajnosti in ločeno, za zdaj pa še ni pravnomočno zaključen.

Kot sledi iz sporazuma med Gashijem in tožilstvom, ki ga zastopa Metka Zupanc, naj bi Gashi takrat osnovnošolca izsiljeval po telefonu preko družbenega omrežja ter s pomočjo mladoletnega sostorilca. Ta je žrtvi govoril o Gashiju kot o nevarnem narkomanu, ki je že sedel v zaporu, zaradi česar se je mladoletnik znašel v stiski in je januarja od doma v več obrokih vrstniku skupaj predal kar 68.000 evrov. Storilca sta si denar nato razdelila.

V drugem primeru je Gashi izsiljeval še enega mladoletnika, se z njim celo dobil, vendar na koncu denarja ni prejel, tako da je ostalo zgolj pri poskusu. Kriminalisti so ga prijeli 27. februarja, vse odtlej pa je obtoženi v priporu.

Gashi je od devetošolca izsilil 68.000 evrov (simbolična slika)
Gashi je od devetošolca izsilil 68.000 evrov (simbolična slika) FOTO: Shutterstock

Na današnjem predobravnavnem naroku je sodnica Maša Blažeka povedala, da je prejela podpisani sporazum, v katerem Gashi v celoti priznava vse očitke. Pri izreku sodbe je sledila dogovoru, po katerem je bil izsiljevalec obsojen na leto in sedem mesecev zapora za izsiljevanje, za poskus pa še za dodatnih sedem mesecev, čemur je sledil izrek enotne kazni dveh let zapora.

Obtoženi v svoj zagovor pred izrekom sodbe ni povedal ničesar, njegov zagovornik Denis Šprah pa je sodišču v sklepni besedi dejal, da gre za mladega človeka, ki si je z nespametnim dejanjem zaznamoval življenje, s priznanjem pa je po njegovem pokazal odgovornost in pogum. Želi si priložnosti, da popravi napako in svojo pot obrne v pravo smer, zato priznanje po besedah Špraha ni zgolj formalnost, pač pa iskreno dejanje.

Skupaj z obtoženim sta izrazila željo, da predčasno začne prestajati zaporno kazen in to v mariborskem zaporu, kar je bilo tudi del sporazuma, vendar je sodnica Blažeka lahko ugodila le prvemu delu dogovora, medtem ko glede kraja, kjer bo prestajal kazen, ni mogla zagotoviti ničesar, saj je to v pristojnosti uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Obramba ni nasprotovala niti podaljšanju pripora, kar je tožilka predlagala tako zaradi ponovitvene nevarnosti kot begosumnosti, saj je obsojeni tuji državljan.

izsiljevanje mladoletniki sodišče zaporna kazen izgon vtrim gashi
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Odrešenik666
14. 10. 2025 18.13
Cez 3 leta bo komaj taprav zrel za kak bolj resen podvig. Bi pa bilo tudi za se vprasat kako mulc doma sune 68 tisoc gotovine in seveda s kje vsa ta gotovina tam nekje v predalu. Mislim, da ta Gashi ni kr tako tega mulca zbral, za ga izsiljevat...
ODGOVORI
0 0
nagec123
14. 10. 2025 18.12
čez 3 leta bo nazaj in spet bo našel drugo žrtev...
ODGOVORI
0 0
nacionale
14. 10. 2025 18.12
Eh gasim vetrim ti je bilo potrebno tega ,lepo bi bil na socialki in mal manj zapravljal..
ODGOVORI
0 0
kcre
14. 10. 2025 18.11
+2
Seveda izgon. Taki se vozijo po šiški gor in dol s predelanimi bmw serije 5 in vznemirjajo folk. Policija spiš ??? Prejšnjič je bil v GLE Coupe. Odkod denar ??? Policija spiš ???
ODGOVORI
2 0
marmilan
14. 10. 2025 18.11
-1
eh, ne smejo izrečti doživljenskega izgona, ker je jansha tako rekel.
ODGOVORI
0 1
cirenij
14. 10. 2025 18.10
+2
Doživljenski izgon! Kaj je našim sodiščem?
ODGOVORI
2 0
Rdečimesečnik
14. 10. 2025 18.09
+2
Izgon za vedno
ODGOVORI
2 0
suleol
14. 10. 2025 18.05
+3
kr naj vrnejo denar bratranci tete, imajo slascicarne pekarne sej so slozni
ODGOVORI
3 0
suleol
14. 10. 2025 18.04
+4
se njegovim starsem in bratom vsi so vedeli za to
ODGOVORI
4 0
komandos
14. 10. 2025 18.03
+3
Res imamo v naši Sloveniji sodstvo za POSRAT
ODGOVORI
3 0
Vladna norost
14. 10. 2025 18.00
+9
Zakaj samo triletni izgon? Zakaj ne najmanj 10 letni?
ODGOVORI
9 0
Mala Dana
14. 10. 2025 17.57
+12
Samo tri leta izgona? A Slovenci sami sebe sovražimo?
ODGOVORI
12 0
Vladna norost
14. 10. 2025 18.01
+7
Take odločitve lahko pričakujemo samo od skorumpiranega sodnega sistema.
ODGOVORI
7 0
nelika123
14. 10. 2025 17.53
+11
Le 3 leta izgona,potem pa lahko pride nazaj....
ODGOVORI
12 1
ajdanakolesu
14. 10. 2025 17.51
+26
V Švici bi celotno družino Gashi z sorodniki izgnali doživljensko iz Švice.
ODGOVORI
28 2
Kviz
14. 10. 2025 17.44
+31
A se dela naše sodišče norca iz fantov, obtoženega zapreti dokler ne vrne vsega denarja potem pa izgnati za vedno brez možnosti vstopa v EU.
ODGOVORI
31 0
trac
14. 10. 2025 17.43
+8
Od kod pa mladoletniku 68-tisoč eurov?
ODGOVORI
10 2
nelika123
14. 10. 2025 17.53
+2
Ja od staršev..kje pa?jaooo
ODGOVORI
4 2
Stauffenberg
14. 10. 2025 17.56
+2
To se v članku novinar ne sprašuje, pa bi se moral.
ODGOVORI
5 3
Greznica
14. 10. 2025 17.41
+19
izgon prekratek!
ODGOVORI
19 0
MojsterSplinter
14. 10. 2025 17.40
+24
In kako bo takšen vrnil denar? Bo našel drugega devetošolca?
ODGOVORI
24 0
LevoDesniPles
14. 10. 2025 17.50
+8
takšnemu država z lopato tlači v žep
ODGOVORI
8 0
zmerni pesimist
14. 10. 2025 17.38
+2
Saj še ni dokončno
ODGOVORI
2 0
