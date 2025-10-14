Od devetošolca izsilil 68.000 evrov: dve leti zapora in izgon iz države

Vetrim Gashi naj bi po za zdaj še nepravnomočni sodbi devetošolca izsiljeval s pomočjo mladoletnika, skupaj pa naj bi od žrtve v več obrokih z grožnjami pridobila 68.000 evrov. Kazenski postopek zoper mladoletnega sostorilca sicer poteka v tajnosti in ločeno, za zdaj pa še ni pravnomočno zaključen.
Kot sledi iz sporazuma med Gashijem in tožilstvom, ki ga zastopa Metka Zupanc, naj bi Gashi takrat osnovnošolca izsiljeval po telefonu preko družbenega omrežja ter s pomočjo mladoletnega sostorilca. Ta je žrtvi govoril o Gashiju kot o nevarnem narkomanu, ki je že sedel v zaporu, zaradi česar se je mladoletnik znašel v stiski in je januarja od doma v več obrokih vrstniku skupaj predal kar 68.000 evrov. Storilca sta si denar nato razdelila.
V drugem primeru je Gashi izsiljeval še enega mladoletnika, se z njim celo dobil, vendar na koncu denarja ni prejel, tako da je ostalo zgolj pri poskusu. Kriminalisti so ga prijeli 27. februarja, vse odtlej pa je obtoženi v priporu.
Na današnjem predobravnavnem naroku je sodnica Maša Blažeka povedala, da je prejela podpisani sporazum, v katerem Gashi v celoti priznava vse očitke. Pri izreku sodbe je sledila dogovoru, po katerem je bil izsiljevalec obsojen na leto in sedem mesecev zapora za izsiljevanje, za poskus pa še za dodatnih sedem mesecev, čemur je sledil izrek enotne kazni dveh let zapora.
Obtoženi v svoj zagovor pred izrekom sodbe ni povedal ničesar, njegov zagovornik Denis Šprah pa je sodišču v sklepni besedi dejal, da gre za mladega človeka, ki si je z nespametnim dejanjem zaznamoval življenje, s priznanjem pa je po njegovem pokazal odgovornost in pogum. Želi si priložnosti, da popravi napako in svojo pot obrne v pravo smer, zato priznanje po besedah Špraha ni zgolj formalnost, pač pa iskreno dejanje.
Skupaj z obtoženim sta izrazila željo, da predčasno začne prestajati zaporno kazen in to v mariborskem zaporu, kar je bilo tudi del sporazuma, vendar je sodnica Blažeka lahko ugodila le prvemu delu dogovora, medtem ko glede kraja, kjer bo prestajal kazen, ni mogla zagotoviti ničesar, saj je to v pristojnosti uprave za izvrševanje kazenskih sankcij. Obramba ni nasprotovala niti podaljšanju pripora, kar je tožilka predlagala tako zaradi ponovitvene nevarnosti kot begosumnosti, saj je obsojeni tuji državljan.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.