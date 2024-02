Od moškega zahtevali denar, ga udarili in zbežali

Popoldne se je v bližini Tržaške ceste v Mariboru zgodil rop. Do oškodovanca so pristopili trije moški in od njega zahtevali denar. "Ker ga ni želel izročiti, so svojo grožnjo podkrepili z ostrim predmetom, po tem, ko jim je predal denarnico, pa so moškega udarili in s kraja odšli," so sporočili mariborski policisti.