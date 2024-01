Od podjetja razen zidov ni ostalo praktično nič, škode za najmanj dva milijona

Policisti PU Celj so bili v sredo okoli 9.30 ure dopoldne obveščeni o večjem požaru v Lokah, na območju Ljubnega ob Savinji. Do požara je prišlo v podjetju, kjer proizvajajo lesene izdelke, zaradi močnega vetra pa se je požar hitro širil.

Ogenj je uničil celotno ostrešje, kjer so bili nameščeni tudi sončni paneli. Ostrešje, ki se je porušilo, pa je hudo poškodovalo tudi proizvodne prostore. "Ostala sta nam še ena manjša hala in šotor, proizvodna hala z glavno žago pa je v celoti zgorela," je dejala samostojna podjetnica Ana Tostovršnik, ki je z desetimi zaposlenimi za različne naročnike proizvajala leseno embalažo, gotove izdelke in gradbeni material ter opravljala razrez lesa.

Policija ocenjuje, da je materialna škoda zelo visoka. Podjetnica pa jo sicer ocenjuje na več kot dva milijona evrov. Tostovršnikova za zdaj še ne ve, kakšna bo nadaljnja usoda podjetja, saj je imela premoženje zavarovano minimalno, za nameček pa so jih avgusta precej prizadele tudi poplave, tako da so šele nedavno znova vzpostavili celotno proizvodnjo. Trenutno z zaposlenimi odpravljajo posledice požara, intervencija gasilcev je trajala do 21. ure zvečer.