Zinaid je visok okoli 180 centimetrov, srednje postave, s krajšo temno brado. Nazadnje so ga videli minulo soboto na območju Vodic, so opis pogrešanega posredovali s Policijske uprave Kranj.
Od sobote pogrešajo 41-letnega Zinaida
Od sobote svojci pogrešajo 41-letnega Zinaida Kešetovića iz Vodic. Policija vse, ki bi imeli kakršnokoli informacijo, prosi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Medvode na (01) 361 94 40, ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.