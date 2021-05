Od torka pogrešajo 37-letno Ireno iz Ljubljane

Svojci so včeraj ljubljanske policiste obvestili, da pogrešajo 37-letno Ireno Pronj iz Ljubljane. Kot so sporočili s PU Ljubljana, je Irena visoka 176 cm in suhe postave. Ima svetlo polt, podolgovat obraz, nosi očala in ima rjave lase postrižene na paž. Ko so jo zadnjič videli, je bila oblečena v rdečo jopico, črn kosmat brezrokavnik in svetle hlače, pri sebi pa je imela črno žensko torbico. Nazadnje so jo videli v torek zvečer na območju Šiške.

Policisti prosijo vse, ki bi kar koli vedeli o pogrešani, naj podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Ljubljana Bežigrad na (01) 589 60 00, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 1200.