Odlomila se je snežna kloža in turnega smučarja odnesla 500 metrov nižje

Policija je bila o dogodku obveščena v nedeljo okoli 12. ure. Ugotovili so, da so se štirje moški (stari 36, 24, 49 in 53 let) nekaj minut po 5. uri zjutraj iz doline Tamar po zimski poti odpravili na Jalovec. S seboj so imeli tudi opremo za turno smučanje.

Turne smuči so odložili že pred vzponom na vrh Jalovca, kamor so prišli okoli 10. ure. Med samim vzponom je bila snežna podlaga zmrznjena. Kasneje so se z vrha gore spustili po varnejši letni poti, nato pa naj bi odsmučali v dolino Tamar.