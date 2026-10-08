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Črna kronika

Odnesli 235 kg težak sef z zlatom: skupaj 13 let zapora

Ljubljana , 08. 10. 2026 10.35 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
A.K. STA
Policijski trak

Četverica, ki je pred približno letom dni iz stanovanjske hiše v Dragomerju odnesla 235 kilogramov težak sef z zlatom, srebrom in kovanci, je bila obsojena na skupno 13 let zapora. Obsojenci morajo vrniti tudi nekaj več kot milijon evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Po poročanju Slovenskih novic so bili štirje storilci na koncu zaradi velike tatvine v sostorilstvu obsojeni na skupno 13 let zapora, dosojene so jim bile zaporne kazni od treh let in dva meseca do treh let in pol. Poleg zapornih kazni pa jim je sodišče naložilo tudi vračilo nekaj več kot milijona evrov protipravno pridobljene premoženjske koristi.

Kraja se je zgodila novembra lani, ko je bila družina odsotna. Storilci so v hišo vlomili, sef, ki je bil pritrjen v tla, izruvali in ga odnesli. V njem je bilo 61 zlatih kovancev, 27 zlatih palic, 147 srebrnih palic, 309 srebrnih kovancev in 150.000 evrov gotovine.

Sef so storilci odnesli z vozilom, ki so ga policisti dva dni po vlomu našli na območju Višnje Gore. Bil je odprt, prazen in zažgan. Storilci so se želeli znebiti tudi sledi, vendar jim to ni uspelo.

Preiskovalci so pri preiskavi zavarovali biološke sledi, ki so jih povezale z osumljenci. Prav biološke sledi naj bi bile po poročanju Slovenskih novic ključne pri razjasnitvi primera. Policija je poleg tega pregledala tudi posnetke videonadzornih kamer in druge zbrane dokaze.

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KOMENTARJI1

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travc
08. 10. 2026 10.52
Bi morali tudi lastnika malo povprašat o premoženju.
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